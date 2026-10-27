La ría de Vigo alberga una de las mayores colonias de caballitos de mar de España

Las aguas interiores de la ría de Vigo esconden un rico refugio para los caballitos de mar. En este entorno conviven decenas de ejemplares de dos especies. Su presencia ha despertado el interés de la comunidad científica, que busca conocer mejor esta población y determinar cómo garantizar su conservación.

El Instituto de Investigaciones Marinas (IIM), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha iniciado una nueva fase de seguimiento para estudiar a estos animales y las características del espacio en el que habitan. Los resultados permitirán ampliar el conocimiento sobre una especie que ha sufrido un importante retroceso en distintos puntos del litoral español.

Un refugio excepcional para dos especies

En la ría viguesa se han identificado ejemplares de caballito de mar de hocico largo (Hippocampus guttulatus) y de hocico corto (Hippocampus hippocampus). Según Miquel Planas, científico del IIM de Vigo “encuentran cobijo entre las praderas de zostera marina, una planta acuática que proporciona alimento indirecto y lugares para camuflarse de los depredadores”.

Los investigadores consideran que esta zona podría albergar una de las mayores poblaciones españolas de caballitos de mar de hocico largo. “Se trata de un hallazgo relevante, especialmente si se compara con otras áreas costeras donde los avistamientos son menos numerosos y las poblaciones atraviesan dificultades”, ha apuntado Planas.

Un año para conocer mejor los ejemplares

El proyecto científico Hippo Dec se centrará en observar la colonia durante doce meses. El objetivo es conocer cuántos animales viven en la zona, cómo se desplazan y de qué manera varían sus hábitos en función de las condiciones del entorno.

Para distinguir a los ejemplares, el equipo analizará características físicas como la coloración y los puntos claros que presentan. Se trata según Miquel Planas de “un estudio piloto para determinar la abundancia, pero también su comportamiento diurno y nocturno, ya que algunas grabaciones han mostrado actividad durante la noche”.

El seguimiento se apoya en la colaboración de buceadores. Las fotografías y los avisos sobre avistamientos han permitido ampliar la información sobre la distribución de estas especies.

Una nueva protección frente a su declive

La investigación llega después de que el caballito de mar de hocico largo haya sido incorporado a la categoría de especie vulnerable del Catálogo Español de Especies Amenazadas. La presión humana y la pérdida de hábitats naturales han contribuido a su declive. Por ello, conocer la situación de la colonia gallega resulta fundamental, para establecer medidas de conservación.

El proyecto se completará con un documental para mostrar la riqueza de este entorno submarino. La iniciativa pretende destacar la importancia de proteger unos ecosistemas, con secretos por descubrir, donde los caballitos de mar brillan en medio de una rica biodiversidad.