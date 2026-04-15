La jueza ordena a la Guardia Civil registrar la casa del investigado por el caso Esther López

La investigación sobre la muerte de Esther López suma una nueva actuación judicial tras el hallazgo de un espacio oculto en la vivienda vinculada al principal investigado. La jueza titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid, ha autorizado la entrada y registro en el inmueble con el objetivo de localizar posibles indicios relacionados con el caso, en concreto "material biológico o humano" en el sótano descubierto recientemente.

La magistrada accede así a la solicitud que este miércoles ha presentado la Guardia Civil para realizar una inspección ocular, una inspección que más allá del habitáculo descubierto ahora por el nuevo propietario del inmueble, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

La decisión se adopta después de que el nuevo propietario del chalé, situado en Traspinedo (Valladolid), comunicara la aparición de una trampilla oculta bajo una litera durante unas obras motivadas por problemas de humedad. Ese acceso conduce a un habitáculo no recogido en los planos de la vivienda, lo que ha llevado a reactivar las diligencias en torno al inmueble que perteneció a la familia del principal investigado.

Inspección ampliada en toda la vivienda

La instructora considera que concurren los requisitos "suficientes" para llevar a cabo el registro con el fin de "ahondar en el hallazgo de algún elemento relevante para la investigación, que en su caso pudiere arrojar luz sobre los hechos", ante el descubrmiento de un habitáculo del que no se tenía conocmiento "con anterioridad y encontrado en la vivienda" que fue de los padres del principal imputado en la causa.

La resolución judicial no limita la actuación al espacio oculto. Según detalla la magistrada, la inspección se extenderá más allá del zulo y abarcará distintos puntos de la estructura del inmueble. "Amén del habitáculo en cuestión, se extenderá a las comprobaciones y extracción de las oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda y en su interior", recoge el auto.

De este modo, los agentes podrán intervenir en posibles cavidades, realizar aperturas en elementos constructivos y recoger muestras en cualquier superficie susceptible de análisis. El objetivo es detectar restos que puedan ser relevantes para la investigación, así como documentar la intervención mediante captación de imágenes durante el operativo.

La medida se adopta a petición de la Guardia Civil, que solicitó una inspección detallada tras conocer el hallazgo. Aunque el actual propietario no se opuso a la entrada en la vivienda, la autorización judicial se ha considerado necesaria para garantizar la validez del procedimiento y el cumplimiento de los requisitos legales.

En su auto, la magistrada señala que "no hay otro modo de buscar indicios nuevos sobre el hecho investigado" y destaca la necesidad de profundizar en este descubrimiento. La inspección será realizada por el Equipo Central de Inspección Ocular de la Guardia Civil junto a especialistas en criminalística de Valladolid y otras unidades que puedan intervenir en el operativo. El registro está previsto a partir de las 9.00 horas, en una actuación que busca avanzar en la obtención de pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido.

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