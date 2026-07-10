El juez Piña solicita que se investiguen las conversaciones entre Villarejo y Cospedal por posibles "indicios de criminalidad"

El caso Villarejo sigue atando cabos de la mano del juez Antonio Piña, encargado del caso Tándem o este en el que el excomisario del Cuerpo Nacional de Policía está involucrado.

Ahora, el juez de la Audiencia Nacional ha pedido a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que analice las grabaciones de audios del excomisario José Manuel Villarejo con la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y con su exmarido para comprobar si hay indicios de criminalidad.

Según Piña, dichas conversaciones podrían albergar "contenido que pueda aportar indicios de criminalidad", así como "correos electrónicos o transferencias bancarias”. El magistrado ha solicitado, a petición del PSOE, una resolución de enero y además al Rac1 dichas conversaciones.

Qué contenían las grabaciones del Rac1

Las grabaciones que fueron difundidas por la emisora de radio catalana Rac1 y que ahora se añaden a la lista de pruebas para el caso, contaban con alusiones a documentación del extesorero del PP Luis Bárcenas o a un confidente al que querían convertir en policía.

A partir de estas grabaciones, el Partido Socialista pidió el pasado diciembre de 2025 que se investigara a Cospedal, a su exmarido y al PP como persona jurídica. Sin embargo, esto fue rechazado por el juez.

En los audios que se intercambiaron entre Villarejo y Cospedal, el primero, haciendo alusión a Luis Bárcenas, afirmaba: “Se ha encontrado hace un mes una documentación complicada [...] Espero que el ministro se la haya dado al presidente”.

A pesar de que en primera instancia, el juez Piña rechazó las peticiones del PSOE, ahora han confirmado que incorporará dichos audios y le encargará a Asuntos Internos que indague en las conversaciones mantenidas entre Villarejo y la exsecretaria general del PP.

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