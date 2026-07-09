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Caso Tándem

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González y Villarejo

El juez procesa al banco por cohecho y 52 delitos de revelación de secretos. Además, la Fiscalía reclama una multa de 181 millones y penas de hasta 174 años para Villarejo.

El expresidente del BBVA, Francisco González, a su llegada a la Audiencia Nacional, en noviembre de 2019

Francisco González | Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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La Audiencia Nacional ha abierto este jueves juicio oral, en la pieza 9 de la macrocausa 'Tándem', contra el BBVA, su expresidente Francisco González, el excomisario José Manuel Villarejo y otras 14 personas por presuntos encargos ilegales realizados entre 2004 y 2016.

Según la resolución judicial, el caso se centra en una serie de trabajos que habrían incluido seguimientos, acceso a bases de datos, consultas sobre patrimonio y otras pesquisas hechas sin autorización judicial.

La Fiscalía pide 173 años de cárcel para González, 174 para Villarejo y una multa de 181 millones de euros para BBVA, mientras que el juez ha fijado una fianza de 1,17 millones para cubrir posibles responsabilidades civiles. Ahora, las defensas tienen diez días para presentar sus escritos y proponer pruebas. Si no depositan la fianza fijada, el juez podrá embargar bienes para asegurar posibles pagos futuros.

El juez de la Audiencia Nacional considera que hay indicios suficientes para sentar a los acusados en el banquillo por delitos como cohecho, 52 descubrimiento y revelación de secretos, y en algunos casos también por pertenencia a grupo u organización criminal, falsedad documental y administración desleal.

Además de la entidad bancaria, el expresidente y excomisario, también van a juicio exdirectivos del banco y antiguos mandos policiales relacionados con la contratación y los supuestos encargos.

El vínculo entre BBVA y Villarejo

El motivo de esta decisión es que la investigación apunta a que el vínculo entre BBVA y Villarejo se habría activado a través de Julio Corrochano, excomisario y responsable de seguridad del banco, cuya contratación habría sido aprobada con el visto bueno de Francisco González.

A partir de ahí se habría creado un canal para usar los servicios de CENYT, la empresa de Villarejo, con la promesa de discreción y opacidad, según el auto de apertura de juicio oral.

Por su parte, la Audiencia Nacional sostiene que el sistema interno de control del banco no fue eficaz porque dejó fuera del alcance de supervisión a la Presidencia Ejecutiva y a parte de la alta dirección, así como que no resulta creíble el desconocimiento alegado por BBVA, y que los indicios deberán valorarse a fondo durante el juicio oral.

Mientras que el banco que preside Carlos Torres Vila, ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad y ha recalcado que seguirá colaborando con la Justicia. Francisco González, por su parte, afronta el proceso con la idea de poder defender su inocencia en el juicio oral.

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