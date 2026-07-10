Noticias de hoy, viernes 10 de julio de 2026

Tragedia en Los Gallardos, Almería. El incendio declarado este jueves se cobra la vida de 11 personas, se cree que todas pueden ser extranjeras.

11 muertos en Los Gallardos

Al menos 11 personas han muerto en este fuego. Se cree que perdieron la vida al intentar escapar y acabar atrapados por las llamas. Varias víctimas han sido encontradas en el interior de los vehículos quemados. El origen de todo pudo ser la caída de un cable eléctrico.

Más de 1.000 evacuados

Hay más de 1.000 vecinos evacuados. Varias carreteras permanecen cerradas. Se ha movilizado la UME. Las condiciones meteorológicas lo agravan todo. El incendio se ha propagado a gran velocidad. Los bomberos tienen muchos problemas para trabajar mientras los vecinos desesperados intentan salvar lo que pueden.

Iguala el número de muertos que hubo en Guadalajara

El de Los Gallardos iguala en número de víctimas mortales que hasta ahora era el peor incendio de este siglo en España. El de Guadalajara, del que precisamente en unos días se cumplen 21 años de aquella tragedia.

Lío entre la Iglesia y el Gobierno

El ministro de justicia, a través de una carta, contesta a la Conferencia Episcopal: "¿Qué le parecería si un miembro del gobierno llamase a la Iglesia banda de agresores sexuales?"

Novedades en el 'caso Leire'

Novedades en el caso Leire. La UCO implica a Juan Manuel Serrano, un hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez. La Guardia Civil cree que podría estar involucrado en las mordidas de la SEPI y en el boicot a las investigaciones en el entorno del presidente.

Francia vence a Marruecos

Francia pasa a semifinales. Consigue ganar a Marruecos y, de momento, hay paz en París. La 'bunkerización' de la ciudad ha tenido efecto. Los aficionados han celebrado la victoria en las calles del país sin grandes incidentes. La policía ha blindado todo.

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