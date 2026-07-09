Así será el gobierno de Moreno en Andalucía: tres vicepresidencias, una de Vox y más mujeres que hombres

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha detallado este jueves, 9 de julio, en una comparecencia en el Palacio de San Telmo pasadas las 13:30 horas, la composición de su nuevo gobierno, conformado tras el acuerdo que la semana pasada suscribieron el PP-A y Vox en el Parlamento andaluz, y que consta de 13 consejerías y tres vicepresidencias.

Estos son los integrantes del Ejecutivo andaluz de coalición entre el PP y Vox tras el acuerdo de investidura a Juanma Moreno como presidente de la Junta establecido la semana pasada en función del resultado de las elecciones del pasado 17 de mayo, en las que el PP obtuvo 53 escaños y se quedaron a dos de la mayoría absoluta, mientras que Vox alcanzó los 15 diputados.

La nueva composición del gobierno andaluz

Como presidente, Juanma Moreno.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias será Antonio Sanz.

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local será Manuel Gavira, que pertenece Vox.

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, además de portavoz del Gobierno andaluz será Carolina España.

El cargo de Consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural es para Ramón Fernández-Pacheco.

La consejera de Educación será María del Carmen Castillo.

El consejero de Universidades, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo autónomo, Rocío Blanco.

La consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad será Loles López.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz Atanet.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Adolfina Martínez Guirado.

La consejera de Cultura, Deporte y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo.

Por último, el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública será José Antonio Nieto.

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