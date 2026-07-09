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Agresión sexual

El ex DAO de la Policía José Ángel González será juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid por agresión sexual

Una inspectora de la Policía presentó una querella contra el acusado por supuestos delitos de coacciones y agresión sexual, motivo por el cual González presentó su dimisión el pasado febrero.

El exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González

El ex DAO de la Policía José Ángel González será juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid por agresión sexual | Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, será juzgado como presunto autor de un delito de agresión sexual tras haber sido denunciado por una inspectora de este Cuerpo.

El juez de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid, David Maman, en un auto con fecha del 11 de junio y conocido este jueves, da traslado a la Fiscalía y a las demás partes para que en los próximos cinco días soliciten aquellas diligencias adicionales que consideren oportuno practicar.

El magistrado afirma que los hechos denunciados "revisten los caracteres de una presunta agresión sexual" y añade que "es procedente acordar la incoación de sumario para averiguar y hacer constar la perpetración del delito y las circunstancias que puedan influir en su calificación", asegurando la disponibilidad del presunto autor y "las responsabilidades pecuniarias que se deriven".

Estas medidas comenzaron a raíz de la querella presentada por la inspectora de Policía por supuestos delitos de coacciones y agresión sexual. Ahora, el juez comunica la incoación del sumario a la Audiencia Provincial de Madrid, competente para celebrar el juicio, si así se determinase finalmente.

El instructor ha tomado esta decisión tras la práctica de diligencias de investigación solicitadas por Jorge Piedrafita, abogado de la acusación particular de la inspectora de Policía, según ha anunciado esta parte. Estas consistieron en la incorporación de una prueba médica y psicológica de los daños sufridos por la inspectora además de audios para intentar demostrar que el exDAO ejerció su derecho a mentir como investigado y reforzar la verosimilitud de la denunciante.

El letrado ha informado que dentro del plazo otorgado se solicitarán y aportarán más pruebas en poder de la acusación "para reforzar el cuadro probatorio y cumplir con el deber de sustentar el relato de la víctima".

La defensa solicita concluir el sumario sin procesamiento: la imputación no se sostiene. Por su parte, la defensa del exDao ha solicitado, en un escrito presentado dentro del plazo dado por el magistrado al incoar procedimiento de sumario, que se concluya el mismo sin procesamiento, al no desprenderse de la investigación "la existencia de indicios racionales de criminalidad que permitan sostener mínimamente la imputación dirigida frente a don José Ángel González".

Asimismo, incide en que no se especifican diligencias complementarias para llegar a esa conclusión, en un escrito en el que primero señala el "daño irreparable" causado al investigado tras una querella "sin fundamento jurídico ni base probatoria que sustenten los hechos relatados".

La defensa asegura que las pruebas corroboran que no hubo delito

La defensa, ejercida por el despacho Fúster-Fabra, concluye que la prueba principal contra el exDAo, que es una grabación de la presunta agresión sexual del 23 de abril de 2025, no sostiene el delito, sino al contrario, y que el testimonio de la denunciante no es constante, ni verosímil, y señala contradicciones, por lo que no reúne los requisitos exigidos "para entender que la sola declaración de la presunta víctima basta por sí sola". "La principal prueba objetiva aportada por la querellante no refuerza su versión, sino que la rechaza de plano", añade la defensa, que incide en que la conversación grabada durante la presunta agresión sexual lo que se aprecia son celos y "un interés de carácter profesional" de la denunciante hacia el entonces DAO.

Además, descartan que otras pruebas aportadas, como otras conversaciones e informes médicos, confirmen el presunto delito.

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