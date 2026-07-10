La desesperación de los familiares de los desaparecidos por el fuego en Los Gallardos: "Mi hija está desaparecida. ¿Alguien la ha visto?"

La incertidumbre continúa entre los familiares de las personas desaparecidas tras el devastador incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería). Mientras avanzan las labores de búsqueda e identificación de las víctimas, las redes sociales se han convertido en un canal para pedir ayuda y tratar de localizar a quienes aún no han sido encontrados.

Una de esas llamadas de auxilio la ha realizado la británica Patricia McGough, que este viernes difundió un mensaje en sus perfiles de redes sociales solicitando información sobre el paradero de su hija. Según explicó, la joven salió de casa alrededor de las 6:30 horas conduciendo un Ford Fiesta de color rojo junto a su perro y desde entonces no ha vuelto a dar señales de vida.

La situación afecta especialmente a la comunidad británica asentada en Los Gallardos, que supone casi la mitad de la población de la zona. De acuerdo con los últimos datos del padrón, más de un millar de ciudadanos del Reino Unido residen en esta localidad almeriense, atraídos por el clima, el coste de vida y la consolidada comunidad de expatriados.

Las primeras investigaciones apuntan a que una parte importante de las víctimas mortales podría corresponder a ciudadanos extranjeros, principalmente británicos. Muchos de ellos habrían intentado escapar del avance de las llamas en sus vehículos o a pie por caminos y ramblas que quedaron rodeados por el fuego, dificultando cualquier posibilidad de evacuación.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informó este viernes de que alrededor de una veintena de personas continúan sin localizar, mientras los equipos de emergencia mantienen activo el dispositivo de búsqueda.

Para facilitar la identificación de las víctimas y atender las denuncias por desaparición, la Guardia Civil ha habilitado una oficina específica en el puesto de Garrucha (Almería). Allí se están recogiendo denuncias de familiares y, cuando es necesario, se realizan tomas de muestras de ADN que permitan agilizar el proceso de identificación.

De forma paralela, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y el servicio 112 han activado un teléfono de atención a familiares, el 677 904 624, gestionado por el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED). El servicio ofrece información y apoyo psicológico a las personas afectadas mientras continúan las labores de búsqueda e identificación tras uno de los incendios más graves registrados en la provincia de Almería.

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