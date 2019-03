El mantero detenido en Lavapiés: "Yo no peleé con la policía, no podía moverme"

Se llama Madou Thiane, tiene 24 años y la juez acaba de ponerle en libertad. Es el joven senegalés detenido por agentes de paisano de la Policía Municipal de Madrid el pasado domingo en Lavapiés. Su arresto provocó la reacción violenta por parte de sus amigos en un intento de liberarle por la fuerza. "Mis amigos querían que la policía me soltase", explica poco después de quedar en libertad.

Los incidentes se produjeron el pasado domingo. El grupo de senegaleses acosa a los agentes de paisano. Uno de los policías saca una defensa extensible para evitar que se acerque el grupo de vendedores. El otro agente, el que lleva esposado a Madou, tiene ya la pistola en la mano y dispara al aire en dos ocasiones. La Policía acusa a Madou de resistencia o atentado a la autoridad. Él lo niega.

"Yo no podía hacer nada, a mí me pusieron las esposas, no podía moverme ni nada, estaba tranquilo", explica ahora y recuerda su declaración en el juzgado. "La juez me pregunta: ¿tú peleaste con la Policía? Yo le dije no, yo no peleé con la policía", recuerda.

La juez ha dejado en libertad con cargos a Madou. No fue el único detenido el domingo. Tras los incidentes durante su arresto llegaron al lugar varias patrullas de Policía Municipal. Las imágenes cedidas a Antena 3 Noticias por el diario ABC muestran un cordón de agentes conteniendo a un grupo de personas, tanto senegaleses como españoles, que increpaba a la Policía.

El cordón policial y la intermediación de algunos senegaleses evitó que los incidentes fueran a mayores. La concentración se disolvió pacíficamente, aunque hubo, eso sí, tres nuevos detenidos.

Madou llegó a España en cayuco hace cinco años. No ha vuelto a su país. La Policía Municipal mantiene abierta una investigación sobre los disparos efectuados el domingo por un agente tras su detención.