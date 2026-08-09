Se acerca la época de danas a las zonas ya afectadas de Valencia

Un vecino de Chiva contempla con resignación el entorno de su vivienda, colindante con el barranco que fue escenario de la mortífera riada que acabó con la vida de 230 personas el 29 de octubre de 2024. "Que esté igual que hace casi dos años no me parece normal", protesta señalando una malla metálica provisional al borde del cauce.​Los vecinos critican el retraso en las obras del cauce, mientras la Confederación Hidrográfica del Júcar alega complejidades técnicas para actuar por la vía de emergencia.

Obras en el barranco sin acabar

​En la población de Chiva, kilómetro cero de la trágica DANA, crece la incertidumbre sobre cuándo se finalizarán las necesarias obras del barranco al ver que lo que el Gobierno prometió como la gran solución está a medias en la antesala de la época de lluvias. "Pueden volver a caer 600 l/m²", advierte uno de los vecinos que dice haber vivido ya cuatro riadas. "La Confederación debería darse prisa con las obras", valora.

Miedo a que se repita la tragedia

​"En cuanto caen dos gotas me tiembla el pulso", confiesa un vecino en declaraciones a Antena 3 Noticias. Ese mismo sentimiento lo comparten otros residentes de la localidad afectada: "Fue un horror, tengo miedo de que vuelva a pasar".

En el mes de junio se finalizó la fase uno del proyecto de reparación y encaucamiento del barranco, con la que se ha logrado proporcionar más capacidad al cauce; pero estas actuaciones se limitan a la zona alta del municipio, hasta el Puente Nuevo.​En cambio, las actuaciones no han llegado al tramo que abarca el casco urbano y la cuenca baja, que continúa desprotegida. El barranco aquí «sigue igual», coinciden los residentes. De hecho, preocupa especialmente el efecto embudo que puede producirse en la zona más estrecha, bajo el Puente Viejo. "El agua ha hablado, y ha marcado el cauce que necesita. No lo tienen que tapar como lo han tapado", advierte otro de los residentes entrevistados.

Burocracia

​Y es que esta segunda fase de las obras se ha chocado con la burocracia. Según explican a Antena 3 Noticias fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la cimentación del Puente Viejo "requiere de la redacción de un proyecto que asegure que la ejecución de las obras se podrá realizar con total garantía para los edificios colindantes. Es por eso que dicha obra no se puede ejecutar como emergencia".

​La otra serie de actuaciones contempla una protección de los taludes del tramo final del barranco. Dichas obras, junto con otras menores pendientes en otros puntos de la demarcación, se encuentran en una fase inicial de redacción y se prevé que «en los próximos meses se haga efectivo el encargo».Por su parte, la Generalitat Valenciana exige que se ejecute el Plan de Inundaciones de la Cuenca del Júcar previsto hasta 2027, y critica que hasta la fecha la CHJ, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, solo haya ejecutado el 4% de este plan.​El calendario climatológico no entiende de burocracia. Y los expertos auguran una nueva DANA en las próximas semanas, mientras en el barranco de Chiva el reloj corre en su contra.