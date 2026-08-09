Las termitas arrasan con un pueblo de Burgos

Llegamos a Berzosa de Bureba, un pueblo de Burgos de menos de 50 habitantes. Dentro del municipio acompañamos a María Jesús a su casa, ella nos enseña dentro de su vivienda ejemplos de una problemática que envuelve al pueblo: los destrozos que han causado las termitas. Tan solo con un pequeño toquecito en algunos objetos, se puede ver sin ningún problema el rastro que han dejado las termitas.

Las termitas devoran puertas y ventanas de madera, suelos, techos, cartón, papel, algodón...

Está vecina nos muestra varias puertas de su casa totalmente destrozadas, huecas por dentro y a punto de caer al suelo. Y es que estos pequeños insectos poco a poco pueden llegar a devorarlo casi todo. Se comen puertas, ventanas, tejados e incluso estructuras de casas enteras. María Jesús nos cuenta que llevan aproximadamente siete años viviendo con este problema.

Un pueblo devorado

Basta echar un vistazo para ver que las termitas estan acabando con este pueblo. Hace 15 días un técnico de madera visitó el pueblo para analizar la situación. "Revise 8 casas y el 90% estaban afectadas por termitas. Algunas en mayor grado y otras en menor. Las de mayor grado tenían afectados elementos estructurales, incluso llegando al derrumbamiento de la misma. Las termitas suelen aparecer cuando hay mucha humedad que suelen surgir por goteras, filtraciones o fugas de agua. Lo mejor que se puede hacer para encontrar una solución es llamar a técnicos profesionales", señala Juantxo Visa Fernández de Lasheras. Hay al menos unas siete edificaciones afectadas en el pueblo, algunas de ellas incluso han empezado a hundirse. "Destrozan todo lo que pueden y los vecinos tenemos miedo de pasar por algunas zonas por si las fachadas o las estructuras de viviendas de derrumban", señala María Jesús. También nos cuenta que algunos de los habitantes de la zona están desesperados y piden urgentemente algún tipo de solución al ayuntamiento. Hablamos con otra vecina afectada por las termitas, nos cuenta que ha gastado aproximadamente 60 mil euros en reparar lo que estos molestos insectos han destrozado en su casa. Son unos pocos ejemplos del suplicio que llevan años aguantando estos vecinos por culpa de estos molestos insectos que ya han destrozado algunas viviendas enteras.