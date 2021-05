Juan Carlos Jiménez se declara culpable del triple asesinato de Cáseda: "Cuando saco el arma, no me acuerdo de nada"

El crimen de Cáseda, en Navarra, tuvo lugar el 18 de septiembre de 2018 y esta semana ha arrancado el juicio. Murieron Fermín, de 50 años, y dos de sus hijos, José Antonio y Cristian, de 20 y 17, tiroteados tras una disputa familiar.

Por ese asesinato se sientan en el banquillo tres personas: Juan Carlos Jiménez y sus dos hijos. Al parecer los acusados acudieron a Cáseda porque su hija y hermana estaría sufriendo malos tratos. En el juicio, el padre ha asumido la autoría.

Juan Carlos Jiménez, uno de los tres acusados por el triple crimen cometido en Cáseda en 2018, ha afirmado en la segunda sesión del juicio con jurado que no recuerda nada de lo que pasó una vez que cogió la escopeta del coche.

"Cuando saco el arma, ya no me acuerdo de nada", ha afirmado el acusado, quien ha apuntado que "en poco tiempo se terminó todo" y no puede dar más detalles sobre lo sucedido, porque en ese momento "tenía la cabeza nublada".

Lo siente "muchísimo"

"Lo siento muchísimo, no solamente por mi familia sino por la familia de ellos también". Son las palabras del principal acusado en el juicio de Cáseda: pide perdón.

Juan Carlos Jiménez asume así la autoría del crimen en estado de arrebato y admite que disparó una de las escopetas varias veces, pero dice no recordar bien los hechos: "Saqué el arma, fue hacia allí y en poco tiempo se terminó todo. No vi nada. Se me nubló la cabeza".

Exime así a sus dos hijos, que niegan que lo incitaran: "Si me estoy peleando no puedo gritar 'dispara, dispara'", explica el hijo del acusado, Juan Carlos Jiménez. Asimismo, ha negado que se preparara la escopeta con intención de llevar a cabo los hechos.

El otro hermano Emilio, lo recuerda así: "Me retumbó el oído un disparo y veo que Fermín se desploma. En esos momentos me quedé en estado de shock".

Piden prisión permanente revisable

El triple asesinato ocurre en 2018 y costó la vida a Fermín de 50 años y a sus dos hijos José Antonio y Cristian, de 20 y 17. La causa: una disputa familiar. La acusación particular pide prisión permanente revisable, mientras que la Fiscalía solicita 60 años de prisión para cada uno de ellos -20 por cada uno de los tres delitos de asesinato-.

Será ahora un juzgado popular quien decida si los tres son responsables de los asesinatos.