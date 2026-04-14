Jóvenes estudiantes desarrollan una aplicación con IA que ayuda a evitar errores en la medicación

Un equipo de estudiantes de UDIT ha diseñado Medscan, una herramienta pensada para mejorar la seguridad en la toma de medicamentos, especialmente entre personas mayores. La aplicación permite escanear el envase de un fármaco y obtener información clara y comprensible sobre su uso, contradicciones y precauciones.

El proyecto desarrollado por el equipo WeAgain, formado por Hugo Osma, Carlos Parra, Manuel Bayo, Alejandro Blanco y Gonzalo Sánchez, ha destacado en el hackathon internacional OdiseIA4Good 2026. En él participaron más de un centenar de equipos de distintos países. La propuesta fue valorado por su enfoque práctico y su potencial para facilitar la autonomía a colectivos vulnerables.

Una app que traduce el lenguaje médico

Medscan funciona a partir de tecnologías de reconocimiento de texto e inteligencia artificial. Tras fotografiar la caja de un medicamento, el sistema identifica el producto y transforma la información del prospecto en respuestas sencillas a preguntas formuladas por el usuario.

Una de sus características clave es que el asistente se basa exclusivamente en datos oficiales del medicamento, sin recurrir a fuentes externas, lo que refuerza la fiabilidad de la información proporcionada. Además, incluye funciones como la lectura en voz alta para mejorar la accesibilidad.

De uso personal a aplicación en centros sanitarios

Aunque inicialmente estaba pensada para el ámbito doméstico, la herramienta ha evolucionado hacia posibles aplicaciones en residencias y centros de día. En estos espacios, Medscan podría ayudar a organizar tratamientos, emitir recordatorios y supervisar la administración de medicamentos de varios usuarios desde un mismo sistema.

El reconocimiento obtenido en el certamen incluye también un programa de formación en comunicación para startups, con el objetivo de preparar al equipo para futuras rondas de financiación y desarrollo del proyecto.

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