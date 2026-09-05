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MUERTE CICLISTA

Muere un ciclista de unos 65 años tras sufrir una indisposición en Segovia

El lugar, un camino pedregoso y con una fuerte pendiente, ha obligado a desplegar un dispositivo especial para poder llegar hasta el afectado.

Helicóptero medicalizado

Helicóptero medicalizado @112cyl

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Un hombre de aproximadamente 65 años ha fallecido este sábado, después de sufrir una indisposición mientras montaba en bicicleta por el camino de las Cruces, en el término municipal de Vallelado, en Segovia.

El suceso ha tenido lugar a mediodía, cuando el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada, alertando de que un ciclista se encontraba semiinconsciente en una zona de difícil acceso. El lugar, un camino pedregoso y con una fuerte pendiente, ha obligado a desplegar un dispositivo especial para poder llegar hasta el afectado.

El Centro Coordinador de Emergencias se ha encargado de localizar con precisión el punto en el que se encontraba el hombre, y ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, en el que viajaban dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Además, Emergencias Sanitarias-Sacyl ha enviado una unidad enfermerizada de emergencias, y ha movilizado un helicóptero medicalizado, que ha permanecido en el campo de fútbol de Cuéllar, punto de transferencia del paciente. La Guardia Civil también ha acudido al lugar del suceso.

Cuando los profesionales sanitarios han logrado acceder al lugar donde estaba el hombre, han empezado sus maniobras de reanimación cardiopulmonar con oxigenoterapia y compresiones. Minutos después, ha sido trasladado hasta el punto de encuentro en Cuéllar, donde estaba el helicóptero.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales sanitarios por salvarle la vida, el ciclista finalmente ha fallecido. Por el momento, no se ha informado de la causa concreta que ha provocado la indisposición que sufrió el hombre.

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