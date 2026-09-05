Detienen a unos padres de una menor embarazada en Gernika por obligar a casarse con otro hombre

La Ertzaintza ha detenido este sábado en Gernika (Vizcaya) a los padres de una menor de 14 años que estaba embarazada de cinco meses y, al parecer, fue obligada a contraer matrimonio con un hombre de 27 años, que también ha sido arrestado.

El viernes fueron puestas a disposición judicial las tres personas detenidas, mientras que la menor ha quedado bajo la tutela y la protección de los servicios forales de la Diputación de Vizcaya para garantizar su seguridad y protección.

Tanto la joven como el varón detenido estaban residiendo en el domicilio de los padres de ella y habían contraído matrimonio siguiendo "un rito matrimonial tradicional rumano" que los progenitores "habrían consentido, facilitado y permitido", tal y como informa el Departamento vasco de Seguridad.

Se les acusa un delito de agresión sexual a una menor

Según las investigaciones de la Ertzaintza, su principal objetivo es determinar la participación de los padres, de 36 y 37 años, "en la posible transferencia del control de la menor desde el ámbito familiar al varón adulto con el que había sido casada". Además, se les atribuye un delito de trata de seres humanos con finalidad de celebración de matrimonio, así como su posible participación en un delito de agresión sexual a una menor de edad.

De la misma manera, también se investiga la responsabilidad de los progenitores "por comisión y por omisión, al considerar que, pese a su posición de garantes respecto de su hija, no habrían impedido los hechos y habrían permitido que la relación se desarrollara en el propio domicilio familiar", según ha destacado el Departamento de Seguridad.

Al hombre de 27 años que ha sido detenido se le investiga por un presunto delito de trata de seres humanos con finalidad de matrimonio y por un delito de agresión sexual a una menor de edad. Asimismo, sobre el varón consta una orden judicial de detención relacionada con otro procedimiento.

A su vez, la Ertzaintza mantiene abierta la investigación sobre un joven de 17 años al que se le atribuye la paternidad del futuro bebé, por su posible implicación en un delito de agresión sexual a una menor de edad. De momento, este hombre no ha sido localizado.