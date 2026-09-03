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La madre del bebé desaparecido en Tarragona dijo que lo había enterrado en una caja de cartón

Se investiga si podría estar relacionado con la desaparición de un bebé de 18 meses en Tarragona

Los Mossos en una calle de Santa Barbara, en Tarragona

Desaparece un bebé de 18 meses en Santa Barbara | Antena 3 Noticias

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Agustina Leiva
Publicado:

En el barrio La Mina, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), los vecinos están conmocionados por el hallazgo del cuerpo sin vida en el rellano de un bloque de edificios. Una trabajadora de la limpieza llamó a la policía tras encontrar una bolsa de basura con sangre en el edificio. Los Mossos d’Esquadra investigan si este caso podría estar relacionado con la desaparición de un bebé de 18 meses en Santa Bárbara, Tarragona.

Posible relación con la desaparición de un bebé en Tarragona

El viernes, 28 de agosto, los Mossos d’Esquadra acudieron al domicilio de Santa Bárbara, donde encontraron 28 perros en condiciones insalubres, desnutridos y conviviendo con otros animales muertos. Según Joaquín, vecino del pueblo, días antes ya habían notado un fuerte olor que procedía de la vivienda: “ya hacía días que hacía mucho olor por las calles y los vecinos se quejaban al Ayuntamiento”. Un olor que se debía a las malas condiciones en las que se encontraban los perros y a la descomposición de los otros animales que se encontraban allí. Los agentes, al encontrarse con esa situación procedieron a llamar a la protectora municipal Associació Engrescats d’Amposta, que acudieron al rescate de los animales.

Ese mismo día, el abuelo paterno del bebé desaparecido recibió una llamada de su nuera en la que le informó de la muerte del niño, diciendo que lo había enterrado en la casa en una caja de cartón. Los Mossos d’Esquadra comienzan la investigación del caso rastreando a los alrededores del pueblo y en la misma vivienda. Según María Colomba, vecina del pueblo: “están buscando en los vertederos a ver si pueden encontrar al niño”.

Pareja detenida por presunto homicidio

Finalmente, la policía nacional ha detenido a una pareja en la Estación del Norte de Valencia, por el presunto homicidio del bebé desaparecido. Ahora están a la espera de pasar a disposición judicial mientras siguen intentando localizar al bebé e investigan si el caso de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, podría estar relacionado.

Los vecinos de Santa Bárbara siguen conmocionados por lo sucedido. Joaquín cuenta que todavía no puede creerlo: “no te lo crees que en un pueblecito tan tranquilo, tan pequeño, te encuentres esto”.

Y María Colomba, vecina del pueblo, cuenta que habían visto a la pareja en varias ocasiones con el bebé y que aparentaban ser una familia normal: “A veces la veías con el niño y a veces no”.

Noticias de hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026

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