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Detienen a un matrimonio que guardaba en su casa el cadáver del padre de ella desde hace tiempo

Los investigadores barajan dos principales hipótesis por las que no habrían informado de la muerte del hombre.

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Un matrimonio ha sido detenido en Torrelavega, Cantabria, después de que la Policía hallara el cadáver del padre de ella en su casa. Aparentemente, el cuerpo sin vida llevaba bastante tiempo en la casa del matrimonio.

El cadáver podría llevar mucho tiempo en la casa

La operación de la Policía tuvo lugar este pasado viernes con motivo del aviso de una trabajadora del centro de salud Dobra que alertó que el hombre, de 88 años, llevaba un tiempo sin acudir a sus revisiones periódicas de salud.

Los agentes encontraron el cuerpo del fallecido en una habitación, y según apuntan, "casi no se podía abrir la puerta" por las "condiciones deplorables" en las que se encontraba la casa en la que vivía el matrimonio, de entre 50 y 60 años.

Cobrar la pensión del fallecido o víctimas del síndrome de Diógenes

De momento se barajan dos hipótesis, una de ellas responde a la posibilidad de que el matrimonio no quisiera deshacerse del cuerpo para cobrar la pensión del fallecido. No obstante, el concejal de Seguridad Ciudadana de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, ha explicado que el matrimonio podría padecer síndrome de Diógenes: "No es tanto el móvil económico, como las condiciones en las que viven".

Los investigadores intentarán esclarecer las causas de lo sucedido, mientras tanto, el matrimonio ha sido puesto en libertad este sábado con la obligación de presentarse en los juzgados el próximo lunes.

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