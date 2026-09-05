Cantabria
Detienen a un matrimonio que guardaba en su casa el cadáver del padre de ella desde hace tiempo
Los investigadores barajan dos principales hipótesis por las que no habrían informado de la muerte del hombre.
Publicidad
Un matrimonio ha sido detenido en Torrelavega, Cantabria, después de que la Policía hallara el cadáver del padre de ella en su casa. Aparentemente, el cuerpo sin vida llevaba bastante tiempo en la casa del matrimonio.
El cadáver podría llevar mucho tiempo en la casa
La operación de la Policía tuvo lugar este pasado viernes con motivo del aviso de una trabajadora del centro de salud Dobra que alertó que el hombre, de 88 años, llevaba un tiempo sin acudir a sus revisiones periódicas de salud.
Los agentes encontraron el cuerpo del fallecido en una habitación, y según apuntan, "casi no se podía abrir la puerta" por las "condiciones deplorables" en las que se encontraba la casa en la que vivía el matrimonio, de entre 50 y 60 años.
Cobrar la pensión del fallecido o víctimas del síndrome de Diógenes
De momento se barajan dos hipótesis, una de ellas responde a la posibilidad de que el matrimonio no quisiera deshacerse del cuerpo para cobrar la pensión del fallecido. No obstante, el concejal de Seguridad Ciudadana de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, ha explicado que el matrimonio podría padecer síndrome de Diógenes: "No es tanto el móvil económico, como las condiciones en las que viven".
Más Noticias
- El Gobierno ha tomado el control del puerto de Ceuta para garantizar la "atención humanitaria" de los miles de migrantes
- Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos en Vizcaya y suspenden el resto de actos festivos
- El miedo y la incertidumbre llevan a dos madres a abandonar Ceuta y regresar a Galicia
Los investigadores intentarán esclarecer las causas de lo sucedido, mientras tanto, el matrimonio ha sido puesto en libertad este sábado con la obligación de presentarse en los juzgados el próximo lunes.
Publicidad