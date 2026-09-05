En libertad la detenida por sustraer a su hija de cinco años y retenerla tres meses en Oviedo

Una mujer que había sido detenida por sustraer a su hija en Oviedo y retenerla durante tres meses ha sido puesta en libertad. La detención tuvo lugar el pasado 7 de agosto en la capital asturiana y a la mujer se le acusó de ser la presunta autora de sustraer a su hija de cinco años en un punto de encuentro con su familia de acogida.

A pesar de que la Fiscalía de Menores y los letrados del Principado de Asturias, que ejercen la custodia de la menor, solicitaron que la mujer continuara en prisión preventiva, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo la ha puesto en libertad, después de aceptar la defensa de la mujer al considerar que existen medidas cautelares menos gravosas para afrontar los riesgos de fuga y reiteración delictiva apreciados en la causa. No obstante, la mujer deberá comparecer todos los días ante la Policía o en el juzgado y entregar su pasaporte, a la vez que se prohíbe acercarse a su hija a menos de 500 metros y comunicarse con ella por cualquier medio.

El auto recuerda que la mujer no tiene antecedentes penales, conserva su centro de vida y su red familiar en Asturias y no consta que disponga de vínculos internacionales, documentación de viaje, patrimonio oculto, estructura logística exterior ni antecedentes de incomparecencias judiciales.

Pese a que la mujer estuvo oculta durante tres meses después de la sustracción y que contó para ello con apoyo familiar o de amigos, el Tribunal considera que su conducta "no constituye en este caso un indicador autónomo y sobrevenido de riesgo de fuga" y advierte de que basar en ello el riesgo procesal supondría "convertir de facto la prisión provisional en una pena anticipada".

Además, la resolución judicial advierte de que resulta "inasumible" en un Estado de derecho sustentar el riesgo de fuga en la adscripción de la investigada a una determinada etnia o grupo social, que "no puede constituir jamás un indicador objetivo". La Policía Nacional localizó el 7 de agosto a la niña en un poblado chabolista tras ser sustraída tres meses antes por su familia biológica después de agredir a una educadora en un punto de encuentro familiar en Oviedo.

La niña, que vivía con una familia de acogida desde 18 meses antes, mantenía contactos periódicos con su familia biológica en un punto de encuentro en una entidad especializada dentro del seguimiento de los procesos de acogida. La sustracción se produjo el pasado 30 de abril, cuando agredieron a la educadora que estaba supervisando uno de esos contactos y se llevaron a la menor. Según la Policía Nacional, el entorno familiar de la niña dificultó en todo momento la investigación y la localización.