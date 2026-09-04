Una cantina móvil para luchar contra la soledad de los mayores en el rural

Galicia es una de las comunidades autónomas con mayor dispersion poblacional en las aldeas, y una de las que tiene un mayor número de personas mayores.

Ante esta realidad la Cruz Roja ha decidido poner en marcha una bonita iniciativa, nacida con la idea de ayudar a combatir la soledad no deseada en el rural.

Se trata de la Cantina Social, que durante los meses de julio, agosto y septiembre recorre las aldeas más remotas de nuestra geografía para unir a personas que viven aisladas, y hacerles pasar una jornada agradable en la que no se sientan solas, y, además, pongan a trabajar su sistema cognitivo.

Marta Fernández, técnica de animación y deporte de Cruz Roja, nos explica como surgió esta tierna campaña: “En todos los pueblos antes había cantinas, en las que la gente se reunia, podía charlar, jugar la partida, tomar algo… Ahora no quedan cantinas... y ¿qué hacemos nosotros? Vamos a los pueblos y juntamos a la gente en una cantina móvil. Buscamos recuperar tradiciones en las que la gente socializa, porque en las aldeas hay mucha gente mayor que está sola".

¿Y qué hacen estos mayores en una jornada en la cantina? : "Empezamos hablando con ellos y les hacemos recordar -nos explica Marta-. Les preguntamos cuántas cantinas había en el pueblo, en qué casa estaban, el nombre de la cantina… Es un trabajo muy bonito de reminiscencia. Luego los invitamos a un café, y cuando nos cuentan que en la cantina jugaban la partida saco una baraja... Tenemos juegos de cartas, dominó, actividades de estimulación cognitiva… y así trabajamos la memoria y la atención mientras les hacemos compañía”.

Los mayores quedan encantados: "suelen decirnos que cuando volvemos, que esto debería ser una vez a la semana, y la verdad es que la acogida está siendo muy bonita" dice Marta con una enorme sonrisa.

La misma sensación la tiene Ana, de la Asociación de Vecinos de Gondar (Lugo), unos de los afortunados que han recibido la visita de la Cantina Social: “Vienen encantados. Yo creo que esto habría que hacerlo más veces. Es una manera de juntarlos, que hagan vida socia, hablen, ejerciten la memoria… y sobretodo es una manera de conseguir unión, que es lo que hace este proyecto tan bonito”.

Actividades tradicionales…y otras más modernas

Además de actividades tradicionales, en esta cantina social también ofrecen a los mayores una experiencia completamente nueva para ellos: el uso de unas gafas de realidad virtual para viajar sin moverse de la silla.

Sergio Espiño, responsable de nuevas tecnologías para mayores, señala que “es una experiencia nueva. Esta gente, por su situación, no ha tenido mucha oportunidad de viajar, y gracias a la tecnología ahora puede hacerlo. Alucinan. Y también se sienten un poco más modernos”.

María, que viajó a las Islas Cíes desde una silla de la cantina, nos dice que es una experiencia "espectacular" que incluso ha sentido la brisa del mar.