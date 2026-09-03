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Ceuta

Detenida una mujer española en Ceuta tras matar presuntamente a su primo marroquí

La mujer habría utilizado un arma blanca para apuñalar a la víctima tras una disputa familiar.

Varias personas migrantes en las calles del barrio de Loma Colmenar, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Vecinos de la barriada de Loma Colmenar denuncian que la convivencia es insostenible, marcada por peleas, menores en situación de vulnerabilidad y personas durmiendo en la calle. 27 AGOSTO 2026 CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 27/08/2026

Migrantes sobreviven en las calles del barrio de Loma Colmenar (Ceuta) EUROPAPRESS

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Juan Muñoz
Juan Muñoz
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Una mujer española ha sido detenida en Ceuta tras matar presuntamente a su primo, de origen marroquí, tras una disputa familiar en el interior de una vivienda.

La Policía Nacional ha confirmado que ambos eran primos. La mujer, ceutí, pero de origen magrebí, habría cogido un cuchillo en mitad de la discusión apuñalando a la víctima hasta provocarle la muerte.

El fallecido es un joven marroquí de entre 25 y 30 años que se encontraba indocumentado cuando recibió la agresión.

Se desconoce si se trata de un migrante llegado a Ceuta en la última crisis migratoria, aunque sindicatos policiales señalan que llegó a nado hace aproximadamente un mes y desde entonces se alojaba en casa de su prima, quien presuntamente ha terminado con su vida a primera hora de este jueves.

A primera hora de la mañana de este jueves se ha llevado a cabo el levantamiento del cadáver, mientras que las autoridades tomaban testimonios a posibles testigos.

Las autoridades han abierto una investigación para determinar con exactitud las causas de la muerte.

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Varias personas migrantes en las calles del barrio de Loma Colmenar, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Vecinos de la barriada de Loma Colmenar denuncian que la convivencia es insostenible, marcada por peleas, menores en situación de vulnerabilidad y personas durmiendo en la calle. 27 AGOSTO 2026 CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 27/08/2026

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