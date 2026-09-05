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Noticias de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 5 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026

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La tensión social y política en Ceuta, las acusaciones de Feijóo a Sánchez y su Gobierno en el inicio del curso político, o la negociación de una nueva propuesta de paz entre Estados Unidos y Rusia para Ucrania, entre las noticias más relevantes de este sábado, 5 de septiembre.

Crece la tensión en Ceuta

En las calles de Ceuta la tensión tanto política como social no para de crecer, por las nuevas ubicaciones para acoger a los migrantes. Mientras tanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha firmado este sábado una orden para tomar el control del puerto de la ciudad autónoma.

Feijóo critica gestión de la crisis migratoria

En el inicio del curso político en Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Pedro Sánchez y su gobierno. Les ha acusado de mostrar "una actitud blanda" con Marruecos y, sin embargo, mostrarse distante con el rey.

Nueva propuesta de paz

Estados Unidos y Rusia negocian una nueva propuesta de paz para Ucrania. Los enviados de Trump han llegado a Moscú esta mañana para reunirse con Vladimir Putin, quien ha asegurado que los enviados de Trump "son bienvenidos a Rusia".

Servicios sociales tenía varios expedientes abiertos antes del hallazgo del cuerpo del bebé en Tarragona

Servicios sociales tenía varios expedientes abiertos antes del hallazgo del cuerpo del bebé en Tarragona

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Sociedad

Crisis migratoria

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta en directo: El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta para ubicar a más de mil inmigrantes

Imagen de archivo UVI Móvil SESCAM

Tragedia en Albacete: Muere una mujer de 64 años herida por asta de toro en Ayna

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026

Imagen de archivo de un coche del Cuerpo Nacional de Policía
ORDEN DE ALEJAMIENTO

Detienen a un hombre en Mallorca por saltarse una orden de alejamiento hacia su expareja y colarse en su casa

Agentes de la Ertzaintza
Agresión Sexual

Detienen a unos padres de una menor embarazada en Gernika por obligar a casarse con otro hombre

Puerta de la Audiencia Provincial de Huelva
Prisión

Un hombre condenado a nueve meses de prisión por agredir a un celador luxándole el hombro en Huelva

El agresor acudió al Centro de Salud de Bonares solicitando una receta médica, a lo que el celador se negó alegando que no era urgente su solicitud y que ya tenía medicamentos suficientes previamente dados.

Guardia Civil
GUARDIA CIVIL

Liberadas dos mujeres en Alicante y detenido un matrimonio por trata y explotación sexual

Una llamada al 112 permitió destapar la explotación sexual de dos mujeres en un establecimiento de Callosa de Segura.

Embarcación de Salvamento Marítimo

Interceptados 89 personas migrantes en cinco pateras llegadas este viernes a Mallorca y Formentera

Policías y migrantes en la playa durante una manifestación en Ceuta.

Cinco semanas después de la crisis migratoria, la inseguridad en las calles de Ceuta continúa

El Ejército esperó más de diez horas en Ceuta mientras la Gendarmería marroquí dejaba pasar a los migrantes

El Ejército esperó más de diez horas en Ceuta mientras la Gendarmería marroquí dejaba pasar a los migrantes

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