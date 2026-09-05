Noticias de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026

La tensión social y política en Ceuta, las acusaciones de Feijóo a Sánchez y su Gobierno en el inicio del curso político, o la negociación de una nueva propuesta de paz entre Estados Unidos y Rusia para Ucrania, entre las noticias más relevantes de este sábado, 5 de septiembre.

Crece la tensión en Ceuta

En las calles de Ceuta la tensión tanto política como social no para de crecer, por las nuevas ubicaciones para acoger a los migrantes. Mientras tanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha firmado este sábado una orden para tomar el control del puerto de la ciudad autónoma.

Feijóo critica gestión de la crisis migratoria

En el inicio del curso político en Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Pedro Sánchez y su gobierno. Les ha acusado de mostrar "una actitud blanda" con Marruecos y, sin embargo, mostrarse distante con el rey.

Nueva propuesta de paz

Estados Unidos y Rusia negocian una nueva propuesta de paz para Ucrania. Los enviados de Trump han llegado a Moscú esta mañana para reunirse con Vladimir Putin, quien ha asegurado que los enviados de Trump "son bienvenidos a Rusia".