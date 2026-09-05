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Ahogamiento

Una bañista muere ahogada tras ser sacada del mar en la Costa de Punta Mujeres, Lanzarote

La bañista ha sido sacada del agua alrededor de las 13:00 horas en parada cardiorrespiratoria. A pesar de que personas que se encontraban en la playa y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 intentaron reanimarla, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC)

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) Europa Press

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Juan Vivancos
Publicado:

Una mujer ha fallecido ahogada en el mar en el municipio de Haría, en Lanzarote. La bañista ha sido sacada del agua alrededor de las 13:00 horas de este sábado con una parada cardiorrespiratoria en la costa de Punta Mujeres.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, recibieron una llamada que alertaba que varias personas, entre las cuales se encontraba un bombero fuera de servicio, estaban practicando maniobras de reanimación a una mujer que había visto inconsciente en el agua.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal comprobó que la afectada permanecía en parada cardiorrespiratoria, por lo que continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.

Por su parte, la Guardia Civil custodió el cuerpo de la fallecida hasta la llegada de la autoridad judicial y realizó las diligencias correspondientes, mientras que la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.

Verano mortífero

239 personas han perdido la vida por ahogamiento en España durante los meses de verano (de junio a agosto) de 2026. Andalucía, las Islas Baleares, Castilla y León y Cataluña lideran las trágicas cifras de fallecidos por ahogamiento durante este año 2026. El aumento generalizado de las temperaturas y las imprudencias han disparado este verano las alertas en la gran mayoría de regiones de la geografía española. Por su parte, en Canarias con esta muerte, ascienden a 46 los fallecimientos a causa de esto.

Sucesos similares en Lanzarote

Una niña de 4 años falleció el pasado 20 de junio en Lanzarote tras ser rescatada de la piscina de un hotel en Playa Blanca con signos de ahogamiento. En concreto, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, los hechos tuvieron lugar sobre las 13:30 horas.

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