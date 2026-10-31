Un muerto y dos heridos, uno grave, en una agresión con arma blanca en Tordehumos, Valladolid

Un hombre ha muerto y otros dos han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, en una agresión con arma blanca en Tordehumos (Valladolid).

La Guardia Civil busca al presunto autor del apuñalamiento mortal, que ya está identificado, según ha explicado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales.

El servicio de emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso en torno a las 13.00 horas de este sábado y ha movilizado un helicóptero sanitario. Los heridos han sido trasladados inicialmente al centro de salud de Villafrechós.

Según los primeros datos facilitados por Canales, el fallecido y los dos heridos son trabajadores de nacionalidad india empleados por una empresa portuguesa. Llevaban unos dos años alojados en un albergue de Tordehumos y, de acuerdo con el subdelegado, no habían causado "ningún problema".

Uno de los supervivientes presenta heridas graves, mientras que el otro ha resultado herido de carácter leve. Por el momento, no se han precisado las circunstancias que desencadenaron la agresión.

La Guardia Civil mantiene la búsqueda del presunto responsable, que todavía no ha sido detenido.