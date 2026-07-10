La Guardia Civil habilita el número 677 904 624 y recuerda la importancia de denunciar las desapariciones

Las horas pasan y la incertidumbre aumenta para decenas de familias que todavía no han conseguido localizar a sus seres queridos tras el incendio declarado en Los Gallardos (Almería). Para atender a los allegados, la Guardia Civil y los servicios de emergencia han habilitado un punto de atención en el cuartel de Garrucha y un teléfono específico, el 677 904 624, atendido por el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED).

El objetivo es ofrecer información y apoyo emocional a los familiares de las víctimas y de las personas que continúan desaparecidas.

Imprescindible denunciar la desaparición

Las autoridades insisten en que, en medio de los nervios y la desesperación, hay un trámite que muchas familias pueden pasar por alto: presentar una denuncia por desaparición.

La Guardia Civil subraya que este paso resulta fundamental porque permite activar el procedimiento de identificación de las víctimas. Solo después podrán recogerse y compararse las muestras genéticas de los familiares con los perfiles obtenidos de los fallecidos.

El comandante Fernández Serrano, jefe del Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, explica que para poder realizar estas comprobaciones "necesitamos muestras de familiares de primer y segundo grado".

Llamadas desde el extranjero

Las llamadas no llegan solo desde España. Muchas familias siguen la evolución de la tragedia desde otros países y buscan cualquier información sobre sus familiares.

Es el caso de una mujer que reside actualmente en Inglaterra y trata de localizar a su familia. Ante la imposibilidad de desplazarse de inmediato, ha pedido ayuda a amigos para que participen en la búsqueda sobre el terreno. Mientras tanto, la incertidumbre continúa creciendo. "Estamos con la sangre en la garganta a ver si podemos encontrar noticias", explica una de las personas implicadas en la búsqueda.

La Cruz Roja confirma que está atendiendo numerosas consultas procedentes del extranjero. Su coordinador provincial en Almería, Fran Vicente, asegura que reciben especialmente llamadas de ciudadanos británicos que intentan averiguar el paradero de sus familiares y que trabajan de forma coordinada con el resto del dispositivo.

Una de esas búsquedas es la de Patricia, una ciudadana británica que trata de encontrar a su hija a través de las redes sociales. La última información de la que dispone es que viajaba en un coche rojo acompañada de su perro.

Al menos 12 fallecidos y 23 personas sin localizar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha elevado a 12 el número de fallecidos en el incendio y ha informado de que 23 personas continúan sin ser localizadas.

Según los primeros datos facilitados por las autoridades, todas las víctimas mortales podrían ser extranjeras. Cuatro de ellas habrían quedado atrapadas en un vehículo, mientras que otras habrían fallecido tras abandonar sus coches e intentar escapar a pie.

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