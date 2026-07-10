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17 heridos, cuatro de ellos graves, tras una nube tóxica por mezclar productos químicos en la piscina municipal de La Bisbal del Penedès

El Ayuntamiento ha pedido a toda la población que mantenga puertas y ventanas cerradas.

4 afectados graves por una mezcla de químicos en la piscina de La Bisbal del Penedès (Tarragona)

4 afectados graves por una mezcla de químicos en la piscina de La Bisbal del Penedès (Tarragona) EUROPAPRESS

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Un incidente en la localidad tarraconense de La Bisbal del Penedès ha dejado este viernes 17 personas heridas, entre ellos cuatro graves. La formación de una nube tóxica en la piscina municipal por una mezcla de productos químicos ha llevado a que diez de ellos hayan tenido que ser hospitalizados, entre las que se encuentran cinco menores, mientras que otras tras siete personas fueron atendidas en el lugar de los hechos y dados de alta.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha informado que dos hombres fueron trasladados en estado menos grave al Hospital de El Vendrell; una mujer y un hombre, también menos graves, al Hospital Sant Camil; una mujer y un hombre, ambos menos graves, al Hospital Joan XXIII; y tres hombres y una mujer, todos leves, al Hospital de Santa Tecla.

Además, cuatro hombres y tres mujeres con lesiones leves –un menor incluido– fueron atendidos y dados de alta en el mismo lugar.

Los Bomberos informaron que, a las 14:12 horas, recibieron el aviso de una mezcla de productos químicos que provocó la reacción. Tras ello evacuaron la piscina y delimitaron un área de seguridad.

Vecinos confinados

El Ayuntamiento pide a la población mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir a la calle salvo que sea estrictamente necesario. Aunque, en gran parte, la nube tóxica se ha disipado por precaución recomiendan mantener confinamiento.

Los Bomberos continúan trabajando para neutralizar la mezcla y vaciar los depósitos afectados, con el objetivo de que los productos químicos ya no representen ningún riesgo.

El consistorio también recuerda a la ciudadanía que, si alguien presenta síntomas como dolor de garganta o nariz, dificultad para respirar, mareos o náuseas, debe llamar de inmediato al 112.

Según Bomberos, la evacuación se produjo para evitar posibles riesgos y la piscina municipal permanecerá cerrada hoy y mañana. No reanudará su actividad hasta garantizar al 100% la seguridad de las instalaciones, según el Ayuntamiento.

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