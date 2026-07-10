Continúa la lucha contra un incendio probablemente intencionado en Canseco (León)

El fuego en esta localidad del municipio de Cármenes (León) comenzó a las 14:45 del día 8 de julio, en una zona de difícil acceso en el límite entre la Montaña Central Leonesa y Asturias. Actualmente hay 18 medios tratando de sofocar las llamas: 7 agentes medioambientales, 2 técnicos, 6 cuadrillas terrestres, 1 autobomba, 2 medios aéreos. No supone ningún riesgo para poblaciones cercanas.

Esta semana, unas fuertes tormentas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento dejaron casi 1.000 rayos en Castilla y León, la mayor parte en las provincias de León, Zamora y Palencia, según datos de la AEMET. Los rayos pudieron ser origen de algunos fuegos, como ocurrió con el incendio forestal de Porqueros o el de Espina de Tremor, ambos en territorio leonés y ya estabilizados.

Pero en este caso, desde la Junta de Castilla y León apuntan a que el incendio de Canseco ha sido intencionado.

Según la Junta de Castilla y León, ahora mismo hay cinco incendios activos en la comunidad: Ribota de Sajambre, Caboalles de Arriba y Canseco (León), Sinovas (Burgos), El Barranco (Ávila). Dos de ellos, el de Caboalles de Arriba y Canseco, en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1. Además, hay tres más estabilizados, todos ellos en la provincia de León, y otros cinco que estuvieron activos durante esta semana y están ya controlados.

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