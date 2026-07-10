INCENDIO LEÓN
Continúa la lucha contra un incendio probablemente intencionado en Canseco (León)
León, una de las provincias más castigadas por los incendios el año pasado, empieza el verano con varios focos activos en diferentes puntos del territorio.
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El fuego en esta localidad del municipio de Cármenes (León) comenzó a las 14:45 del día 8 de julio, en una zona de difícil acceso en el límite entre la Montaña Central Leonesa y Asturias. Actualmente hay 18 medios tratando de sofocar las llamas: 7 agentes medioambientales, 2 técnicos, 6 cuadrillas terrestres, 1 autobomba, 2 medios aéreos. No supone ningún riesgo para poblaciones cercanas.
Esta semana, unas fuertes tormentas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento dejaron casi 1.000 rayos en Castilla y León, la mayor parte en las provincias de León, Zamora y Palencia, según datos de la AEMET. Los rayos pudieron ser origen de algunos fuegos, como ocurrió con el incendio forestal de Porqueros o el de Espina de Tremor, ambos en territorio leonés y ya estabilizados.
Pero en este caso, desde la Junta de Castilla y León apuntan a que el incendio de Canseco ha sido intencionado.
Según la Junta de Castilla y León, ahora mismo hay cinco incendios activos en la comunidad: Ribota de Sajambre, Caboalles de Arriba y Canseco (León), Sinovas (Burgos), El Barranco (Ávila). Dos de ellos, el de Caboalles de Arriba y Canseco, en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1. Además, hay tres más estabilizados, todos ellos en la provincia de León, y otros cinco que estuvieron activos durante esta semana y están ya controlados.
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