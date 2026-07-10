Detienen a un hombre de 26 años tras atacar a un ciudadano con un objeto punzante propinándole un corte de 18 centímetros en la cara

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 26 años tras agredir a un ciudadano por la espalda de manera fortuita, y sin articular palabra, el arrestado acabó propinándole un corte de 18 centímetros en la cara con un objeto punzante.

Los testigos confirman, momentos antes del suceso, que el joven habría intentado sustraer mediante un tirón la cadena de oro que portaba al cuello una mujer, que ha sido auxiliada por su marido, y que consiguió evitar el robo según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las lesiones sufridas por la víctima como las circunstancias de la agresión ha generado una gran alarma en el lugar, especialmente en la zona centro, logrando los investigadores detener al autor tras numerosas diligencias de investigación en un breve periodo de tiempo.

El momento de la agresión

Todo ocurrió el pasado 24 de junio alrededor de las 23:30 horas. La víctima se encontraba en un banco en la calle Cristo de la Epidemia, y fue en ese instante cuando, de manera inesperada y por la espalda, un individuo le sujetó fuertemente del cuello con una mano, mientras que con la otra le realizaba un corte en el rostro. Esto le causó a la víctima una herida en la zona izquierda de la cara y cuello, y por la que necesitó varios puntos de sutura.

Los agentes de la Comisaría del Distrito Centro, a raíz de numerosas gestiones de investigación, han podido determinar la identidad de un individuo que podría encajar como el presunto responsable de los delitos. Tras el visionado de las cámaras, la toma de declaraciones y las diligencias policiales, las autoridades han podido determinar la responsabilidad de esta persona en lo ocurrido.

El individuo fue arrestado por una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el martes pasado, en la Avenida de América sobre las 18:30 horas.

El agresor tenía antecedentes

En el comunicado de la Policía Nacional se destaca que esta persona, al que se le imputan delitos de lesiones y robo con violencia, habría sido detenido en varias ocasiones con anterioridad, una de ellas en Alicante, en febrero de este año, como presunto autor de un delito de lesiones y amenazas derivado de una agresión similar a las de ahora investigadas.

En el atestado instruido con motivo de aquellos hechos, los agentes se daban cuenta del ataque sufrido por otra víctima, a la que habría agredido con un objeto punzante en el rostro, parece de una cuchilla de afeitar, manifestado el agredido no conocer a su agresor, exaltando que nunca lo había visto y que no existía conflicto alguno que pudiera explicar la agresión sufrida. Estas fueron las mismas circunstancias expresadas por la víctima de la calle Cristo de la Epidemia.

Tanto el detenido, como el atestado con todas las actuaciones han sido remitidos al Tribunal de Instancia de Málaga-Sección de Instrucción de Guardia de Detenidos.

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