Una ambulancia deja heridas a dos mujeres tras atropellarlas en A Coruña (Galicia)

El suceso ha ocurrido sobre las 10:10 horas en un paso de peatones en el que no hay semáforo, cuando una ambulancia ha dejado heridas a dos mujeres tras atropellarlas mientras cruzaban en la Avenida de San Cristóbal, en A Coruña.

Según han informado fuentes del 112, un particular avisó del accidente y señaló que el vehículo implicado era una ambulancia. Los técnicos sanitarios que se encontraban en el interior de la ambulancia implicada fueron los que dieron la alerta a su base y atendieron a las heridas en el asfalto.

El CIAE 112 informó del accidente al servicio de Urxencias Médicas y a la Policía Local, aunque desde el centro de coordinación precisaron que esas llamadas no fueron necesarias para activar el protocolo, ya que al lugar del accidente acudieron dos ambulancias para auxiliar a las heridas como explican desde la Sala de Pantallas de la Policía Local.

Las dos mujeres han sido trasladadas al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Se trata de una madre, de 82 años, que está herida leve y de su hija, de 51 años, que cuenta con un pronóstico reservado tras recibir un golpe en la cabeza.

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