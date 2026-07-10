Luis Argüello niega haber acusado al Gobierno de estar integrado por una "banda de ladrones" y asegura que se refería al Estado

El Arzobispado de Valladolid había convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa esta mañana para presentar la firma de un convenio con la Diputación provincial para la rehabilitación de iglesias y ermitas 2026-2027. Sin embargo, las polémicas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, han monopolizado las preguntas de los periodistas.

El Prelado ha negado haberse referido al Gobierno como "una banda ladrones". Se ha remitido a su intervención completa dentro de un curso académico sobre regeneración democrática. "En esta intervención académica me refería al Estado y hacía una apelación a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Incluía a los que no pagan impuestos, a quienes hacen facturas en negro, a quienes defraudan", insistía Argüello.

Misiva de Félix Bolaños

No ha querido responder a las críticas del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y a la misiva en la que le pide explicaciones. Sí ha mostrado extrañeza porque esa carta "llegue antes a los medios de comunicación que al destinatario".

Respecto a la comparación realizada por Bolaños en la que se preguntaba qué pasaría si se equiparara la Iglesia con "una banda de agresores sexuales", Argüello ha señalado que le parece mal y ha defendido la respuesta de la Iglesia ante los casos de abusos. "La Iglesia, en su conjunto, ha asumido la responsabilidad por lo ocurrido hace años por algunas personas y hemos asumido la responsabilidad en su conjunto", ha reiterado.

Terapias de conversión no

El presidente de la Conferencia Episcopal ha negado haber querido decir que las personas las personas LGTBI "estén en un pacto con Satanás" y ha afirmado él siempre ha sido contrario a las terapias de conversión. "No vale penalizar las terapias de conversión y canonizar las terapias afirmativas porque si no el Estado se convierte en un Estado confesional de una determinada antropología, y yo defiendo un Estado aconfesional pero para todo", ha sentenciado.

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