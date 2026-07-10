Los expertos advierten que España repite los mismos errores en los incendios: "No aprendemos las lecciones"

Desde el año 2000, España ha contabilizado más de 350 grandes incendios, el último en la localidad almeriense de Los Gallardos cobrándose la vida de más de una decena de personas. Pero el año pasado, el país vivió la peor campaña de incendios, donde se quemaron casi 400.000 hectáreas y y graves daños ecológicos, económicos y sociales.

Durante el primer semestre de 2026, España ha acumulado 50.384 hectáreas quemadas, es decir, el 39,8% de toda la superficie calcinada en la Unión Europea, según un equipo de seguimiento del programa europeo Copernicus. Los expertos avisan de que si no se toman medidas urgentes, los grandes incendios serán cada vez más frecuentes y llegarán antes cada temporada.

El experto forestal, Paco Castañares, ha criticado que "no aprendemos las lecciones", recordando el incendio en Pedrógao Grande de Portugal en 2017, donde en tan solo cinco días murieron 64 personas y otras 250 resultaron heridas, además de calcinarse más de 46.000 hectáreas.

Además, ha subrayado que tampoco "aprendemos de las recomendaciones que hacen los expertos", matizando que no se tiene "un problema de medios, sino de gestión, y de gestión del combustible forestal".

La prevención

Por su parte, Román García, otro experto en la materia, señaló la clave para evitar que los fuegos se descontroles: "Lo importante es la prevención, la prevención y la prevención". Añadió que, cuando termina la campaña de incendios, las administraciones tienden a olvidar hasta el verano siguiente: "Se olvidan hasta la siguiente campaña, no sé si jugando a una ruleta rusa".

Sin embargo, la gestión de la masa forestal es clave para poder extinguir el incendio, ya que hay que limpiar, perimetrar y quitar combustible al posible fuego. Castañares apuntó que "al salir del campo, al abandonarlo, cualquier incendio que se produzca que hace 50 años se podían apagar prácticamente con la gorra, ahora necesitan servicios de extinción".

Una extinción que es mucho más cara, ya que aseguró que el año pasado se gastaron 7.600 millones de euros en apagar incendios en unas 350.000 hectáreas, y afirmó que "con la mitad de ese dinero hubiéramos evitado que esos incendios se hubieran producidos".

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