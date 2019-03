José Bretón no sufre trastorno mental y su inteligencia es superior a la media

Así lo ha destacado el letrado, después de que el juez que instruye la causa, José Luis Rodríguez Laín, haya prorrogado en esta jornada un mes más el secreto de sumario, aunque sí ha autorizado a las partes acceder a dichos informes que muestran los resultados de las pruebas realizadas a Bretón, interno en la cárcel desde el 21 de octubre imputado por los delitos de detención ilegal cualificada por desaparición de menores y otro de simulación de delito.

En declaraciones a los periodistas, Sánchez de Puerta ha manifestado que los informes psiquiátricos tienen tres conclusiones, entre ellas destaca que su cliente "no tiene ningún tipo de trastorno mental", sino que "es una mente plenamente clara"; además "los acusados rasgos de personalidad no repercuten en la capacidad de entendimiento y voluntad en relación a los hechos por los que está imputado", y "no existen causas que justifiquen acepción temporal del nivel de conciencia o de la memoria en relación con los hechos investigados".

En cuanto al informe psicológico, el abogado precisa entre las conclusiones que Bretón obtiene un coeficiente intelectual (CI) del "121% de inteligencia superior", de manera que su inteligencia es "bastante más elevada de la media normal", que se sitúa entre el 80 y 90% de CI, tal y como ha explicado el letrado, quien ha agregado que se trata de "una personalidad con una inteligencia bastante acentuada, que sin llegar a ser una persona muy inteligente, es muy superior a la media".

"Los informes no incriminan en nada"

Asimismo, aclara que dicho informe "reconoce y es tajante que no tiene ningún trastorno de personalidad", por tanto "se eliminan rasgos patológicos, como la esquizofrenia o la bipolaridad", aunque, agrega, "la personalidad está marcada por rasgos excesivos de manipulación", algo que Sánchez de Puerta atribuye a "que todas las mentes de inteligencia superior tienden a manipular".

En cualquier caso, el abogado proclama que a efectos de la defensa "los informes no tienen ningún valor" y, a su juicio, "no es ningún problema para demostrar que es inocente". Y es que, declara, "los informes no demuestran que él haya intervenido en la desaparición de sus hijos", por tanto descarta la línea de defensa médico legal que tenía planteada y no va a pedir "ningún informe paralelo".

En definitiva, subraya que los informes "no incriminan en nada" a Bretón y "solo es una mente normal", apunta el letrado, quien asegura que se habría preocupado "si le hubieran detectado una esquizofrenia en grado elevado o bipolaridad", porque entonces "habría que catalogarlo como peligroso".

Prorroga del secreto de sumario

En cuanto al secreto de sumario, prorrogado este miércoles un mes más, el abogado critica que dicha decisión "crea una indefensión muy grande" y esperaba tener acceso a la instrucción y así conocer los indicios a los que se ha referido la Fiscalía la semana pasada para saber si se clarifican "muchas cosas".

Este miércoles el juez ha prorrogado un mes más el secreto de sumario, por lo que el abogado de Bretón no podrá solicitar de momento la libertad de su cliente.