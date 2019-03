José Bretón y Ruth Ortiz estarán presentes en un nuevo rastreo de Las Quemadillas

Están a punto de cumplirse 8 meses de la desaparición de los niños de Córdoba y se va a realizar una nueva búsqueda en la finca de Las Quemadillas. El juez instructor ha ordenado su precinto y custodia por parte de la policía hasta que comienze el registro el lunes.



La búsqueda también se extenderá a dos terrenos colindantes. Para ello se va a utilizar maquinaria de última tecnología que levantará palmo a palmo la superficie de ese terreno.



Según ha declarado José María Sánchez, abogado del padre de los niños, por parte de la familia materna, el hermano de Ruth Ortiz, Estanislao, también estará en el nuevo registro, cuyos trabajos se prevé que comiencen entorno a las 17:00 horas del lunes.



Por su parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, ha ordenado precintar e implantar una custodia policial en la parcela de los abuelos paternos de Ruth y José, hasta el momento en que den comienzo las actuaciones del nuevo registro.



El juez acordó el pasado viernes, 1 de junio, la declaración bajo secreto de sumario de una nueva diligencia dentro del caso incoado por la desaparición de Ruth y José con la finalidad de preservar la buena marcha de la investigación.



Numerosos rastreos



En la finca y sus alrededores se ha rastreado en numerosas ocasiones, todas ellas sin resultados para la investigación.



Asimismo, Bretón se someterá a un careo con Juan David, primo de la madre de los niños, Ruth Ortiz, por orden del juez instructor, con el objetivo de contraponer la versión del único imputado con la de este familiar de la madre que lo visitó dos veces en la prisión de Córdoba para intentar que le contara qué había hecho con los niños.



Juan David aseguró que le dijo que los pequeños estaban muertos, mientras que el padre sostiene que este testigo miente.



El próximo 15 de junio, Bretón comparecerá ante el juez del caso, quien lo procesa por la presunta comisión de dos delitos de detención ilegal, en la modalidad cualificada de menores y con la agravante de parentesco, y por simulación de delito, en una declaración indagatoria en la que, según su letrado, José María Sánchez de Puerta, el padre "va a seguir manteniendo la postura que hasta ahora lleva", es decir, que perdió de vista a sus hijos en el Parque Cruz Conde la tarde del 8 de octubre.



Entretanto, Sánchez de Puerta asegura que a Bretón "cada vez le duele más estar" en la prisión, en la que cree que "está injustamente", a lo que añade que "con todo lo que ha pasado, si no ha hablado o ha dicho algo, es porque cada vez estoy más convencido de que no lo sabe", sobre este caso que la defensa confía en "afrontar el juicio lo antes posible y que se clarifiquen las cosas".