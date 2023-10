Jairo, el padre de una de las víctimas del incendio de Murcia: "Una discoteca no es un sitio para buscar la muerte"

Continúa la desesperación entre los familiares de las víctimas del incendio en las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en la zona de Atalayas (Murcia). Jairo, el padre de Leidy Paola, es uno de los afectados. Su hija salió de fiesta a la discoteca Teatre el sábado por la noche y no sabe de ella desde ese momento.

Jairo explicó ayer que su hija le mandó un mensaje pasadas las seis de la mañana en el que le decía que iba a morir. "Mami, la amo, vamos a morir", se puede escuchar en el audio enviado por WhatsApp. El padre ha asegurado que nadie le dice nada y que lo único que le ha dicho la Policía es que van a hacer un estudio para poder saber si uno de los cadáveres corresponde a su hija.

También ha explicado que la madre escuchó el mensaje que le envió su hija al momento y decidieron acudir a la Policía. Desde allí se fueron hasta la zona de las discotecas para saber más sobre el estado de su hija.

El padre ha desmentido que el incendio se originase en la discoteca Fonda y ha asegurado que vio unas imágenes que muestran claramente que el fuego comenzó en la discoteca Teatre, también ha señalado que uno de los trabajadores del local intentó apagar el fuego con un extintor, pero no pudo porque no funcionaba. "Un joven que estuvo allí me dijo que la discoteca comenzó en la discoteca Teatre", ha aseverado.

El padre, visiblemente afectado, ha denunciado que "independientemente de donde se originó el incendio", no debería pasar estas cosas: "Un centro de ocio es un centro donde la gente va a sentirse segura, no a encontrar la muerte".

Continúan las labores de identificación

Labores de desescombro tras el incendio en las discotecas murcianas han finalizado este lunes. El delegado del gobierno en Murcia, Francisco Jiménez, ha confirmado que ya se ha localizado a los cinco dados por desaparecidos y ha informado de que no existen más cadáveres en la zona siniestrada.

Jiménez ha señalado que se confirma que el número de fallecidos en 13 porque "los bomberos ya tienen controlada la zona de escombros" y no se han encontrado más cuerpos, y que dos personas desaparecidas han sido localizadas en las últimas horas.

También ha apuntado que se ha identificado mediante huella dactilar a cinco de los fallecidos en el incendio de la discoteca, y que ahora se procederá a la identificación mediante ADN del resto de las víctimas, que se cotejará con las muestras enviadas por los familiares que han denunciado las desapariciones.

Los locales no tenían licencia

Este lunes también se ha conocido la noticia de que las dos discotecas incendiadas no tenían licencia municipal y sobre ellas había una orden de cese de actividad desde enero de 2022. Ha sido el concejal socialista Andrés Guerrero el que ha informado de ello en rueda de prensa.

Según el concejal Antonio Navarro, a nivel administrativo, Teatre S.L. dispuso de licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad el 18 de diciembre de 2008 para "discoteca con cocina". Ha añadido que, en junio de 2019, esta sociedad presentó una comunicación para dividir el local en dos, Teatre y la Fonda Milagros; que el 10 enero de 2022 se dictó una orden de cese de actividad por entender que la modificación del local requería de una nueva licencia, y que el 8 de marzo del mismo año se presentó un proyecto de legalización cuya tramitación "no ha concluido a fecha de hoy".

Un cortocircuito, la principal hipótesis

De momento, la principal hipótesis es un cortocircuito en uno de los locales de ocio. El fuego se propagó con mucha rapidez y los edificios colapsaron rápidamente.

La Policía científica se hará cargo de la investigación, aunque señalan que no podrán trabajar en condiciones hasta que se enfríe la zona y sea reforzada de tal forma que se garantice la seguridad de quienes caminen por el interior de los locales, trabajos que junto al desescombro se prolongarán al menos durante una semana, con la previsión de que la investigación sobre el origen de las llamas se prolongue varios meses.