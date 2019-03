El padre de la menor que fue brutalmente asesinada ha declarado a las puertas del juzgado que "Ayer fue muy duro y hoy también".y sigue reafirmandose en su intención de no hacer un juicio paralelo "sabeis que intento no hacer declaraciones, pero estamos fastidiados, pase lo que pase no vamos a recurrir la sentencia y no voy a hacer declaraciones sobre el juicio"

Además ha querido disculpar a su mujer por el incidente vivido ayer cuando se enfrento a Santiago del Valle insultándolo "Mis disculpas, las de Irene y el agradecimiento a los cuerpos de seguridad del estado" en su opinión su mujer explotó porque "Más no podemos hacer, una madre en esa situación, llevamos tres años con muchas sensaciones"

"Irene es una caja de explosivos que no sabemos como puede reaccionar, intento no presionarla si no que ella se desahoge como se tenga que desahogarse" explica sobre su mujer "Ha explotado y hay que entenderla".