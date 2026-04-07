Las afectadas por el cribado del cáncer de mama acuden a los tribunales: "A nadie le importa mi historia" 

Una inmensa tela blanca, de varios metros de largo, cubría este martes el suelo frente a los juzgados en Sevilla. En ella se pueden leer interminables filas de nombres de las mujeres afectadas por esta crisis sanitaria. Esta pancarta, desplegada por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA), simboliza el salto definitivo de la vía administrativa a la judicial. Tras meses de espera, las pacientes han decidido llevar sus casos ante los tribunales ante el "silencio administrativo" de la Junta de Andalucía, que ha dejado expirar los seis meses de plazo legal sin responder a las reclamaciones patrimoniales presentadas.

Ángela Claverol, presidenta de AMAMA, ha sido la encargada de anunciar esta ofensiva legal contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según ha explicado, las demandas se interpondrán "de una en una porque cada caso es diferente". Claverol ha lamentado que la administración las obligue a llegar a la vía judicial "con lo que supone el proceso para mujeres enfermas", criticando un hermetismo que, asegura, mantienen "desde el principio".

El caso de Anabel Cano: "Un año con cáncer sin saberlo"

Entre los nombres que figuran en esa pancarta está el de Anabel Cano, la primera mujer en formalizar la demanda. Su testimonio es el relato de un diagnóstico que llegó tarde. Cano explica que se realizó una mamografía en enero de 2023 con resultado de normalidad, a pesar de que ella ya notaba un bulto. "Como me dijeron que estaba bien, pues no le eché cuenta", recuerda. Un año después, en enero de 2024, se le diagnosticó un cáncer en estadio avanzado. Su balance de este tiempo es demoledor: "Un año con cáncer sin saberlo".

"Voy a denunciar, aunque no quiero, porque sé a lo que me enfrento en medio del tratamiento", confiesa Cano, quien además denuncia las secuelas físicas tras la mastectomía y la falta de citas de seguimiento para sus dolores crónicos. Su situación personal es límite: "He vendido mi casa porque no tengo dinero... mis hijos lo están pasando fatal, yo no puedo más y sigo sin respuesta. A nadie le importa mi historia".

El reto técnico de la mama densa

El procedimiento judicial también analizará fallos técnicos como los expuestos por María Lamuedra. Su caso ilustra la vulnerabilidad de las pacientes con tejido mamario denso. Lamuedra relata cómo su mamografía fue categorizada inicialmente como BI-RADS 1 (normal) en mayo, para pasar a un BI-RADS 5 (alta sospecha de malignidad) solo cinco meses después, tras realizarse una ecografía por su cuenta.

"Mi pecho es denso... cuando la mama es densa no se ve bien, pero tampoco parece que el sistema lo haya identificado de alguna manera. Tienes una mama densa, un BI-RADS 1 y te dejan como para el final de la cola... y en algunos casos es cáncer", explica Lamuedra. Para ella, el sistema falló al no identificar que la prueba de imagen no era concluyente dada su fisonomía.

Estado de las reclamaciones patrimoniales

El abogado de la asociación, Manuel Jiménez, coordina actualmente 160 reclamaciones patrimoniales ya presentadas, a las que se sumarán otras 50 que se presentarán próximamente y otras 50 que aun permanecen en fase de estudio. Ante la ausencia de una resolución oficial por parte de la administración sanitaria, AMAMA ha hecho un llamamiento para participar en la manifestación de la "marea blanca" en Sevilla, donde esa misma pancarta con los nombres de las afectadas volverá a ser el eje central de su protesta para exigir responsabilidades por la gestión del programa de cribado.

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