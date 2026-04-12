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Maíllo acusa a Juanma Moreno de querer "privatizar" y "destrozar" la sanidad pública

El líder de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, acusa a Juanma Moreno de despreciar a las víctimas de los cribados de cáncer y reclama una sanidad pública fuerte.

Antonio Ma&iacute;llo

Antonio MaílloEuropa Press

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Iman Benataya
Publicado:

El candidato de Por Andalucía a la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, se ha unido este domingo a la manifestación de la marea blanca y ha asegurado que es "un día clave" para enfrentar al modelo del presidente andaluz, Juanma Moreno, que en su opinión es "privatizador" y que "destroza" la sanidad pública.

El líder de Izquierda Unida, que ha participado en la manifestación de Sevilla, ha señalado que hay dos caminos: el de Moreno o el de la "reconstrucción" de una sanidad pública que sea "el orgullo" de la sociedad. Ha puesto en valor que en las manifestaciones convocadas se dan cita "desde médicos hasta celadores", junto con pacientes y "toda la sociedad andaluza". Además, ha recordado que la coalición Por Andalucía siempre ha defendido el modelo público y se ha opuesto a los conciertos privados, tanto "los del pasado como los del presente", en referencia al PSOE y al PP.

Reclama conocer "toda la verdad" de los cribados

En el decurso de la manifestación, ha recordado "el escándalo" de los cribados de cáncer de mama y ha expuesto el testimonio de una persona muy cercana que ha tardado dos meses en tener el resultado: "Aquí salió normal, pero si hubiera sido positivo de cáncer, ¿qué habría pasado?". Maíllo ha defendido igualmente que la sanidad pública andaluza debe asegurar las pruebas diagnósticas “sin la angustia vital y diaria de gente que no sabe cuál es el resultado de su dolencia”.

Ha denunciado que Moreno "insulta" a las víctimas y las "desprecia" y ha reclamado conocer "toda la verdad" de los cribados, pero también una sanidad que garantice en 48 horas la atención primaria. Maíllo ha explicado que Por Andalucía plantea una red pública donde se garantice que todos los andaluces tengan un centro de salud o un hospital público en su entorno, y si no es así, se hará una "compra o expropiación" de una privada, unos precios para uso temporal que ha asegurado que son "asequibles" para las finanzas públicas.

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