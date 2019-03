Detenidas dos personas relacionadas con la muerte de una joven en Picassent

La Guardia Civil ha detenido a dos personas -un hombre y una mujer- en relación con la muerte de la joven de Picassent (Valencia) cuya familia había denunciado que no había regresado a casa desde el domingo y cuyo cadáver ha sido localizado, según han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado, que no han facilitado más detalles sobre el suceso.



El hallazgo del cadáver ha tenido lugar en la madrugada de este miércoles en el paraje Les Travesses, en la carretera que une las localidades valencianas de Llíria a Benaguasil, según han informado fuentes municipales.



Según informaciones publicadas por distintos medios que citan fuentes familiares, la joven, de 32 años y vecina de Picassent, se marchó a cenar con un "amigo" y más tarde su padre recibió una llamada desde el móvil de su hija en la que únicamente oyó cómo ella le preguntaba a alguien que qué hacía con su bolso.

La comunicación se cortó y poco después, de acuerdo con estas informaciones, se recibió un mensaje de texto donde supuestamente la chica les decía que no le esperaran a dormir porque se iba al cine con una amiga. El mensaje inquietó a la familia porque la chica nunca escribía en castellano.



La familia denunció la desaparición el lunes y este miércoles se ha informado del hallazgo del cuerpo y de la detención de dos personas, un hombre y una mujer, por su supuesta implicación en este hecho.



La alcaldesa de Picassent, Conxa García, ha decretado dos días de luto por la muerte violenta de la vecina del municipio Rosana Hervás Albert, desaparecida el pasado domingo y cuyo cadáver ha encontrado la Guardia Civil.