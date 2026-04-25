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Se investiga un delito de violencia de género a una menor en la feria de Sevilla

Un agente de la Policía Local trasladó a la joven al centro de primeros auxilio de Cruz Roja.

Ambulancia de Cruz Roja en la feria de Sevilla

Ambulancia de Cruz Roja en la feria de SevillaEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
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En la madrugada de este viernes, 24 de abril, una menor ha sufrido una agresión por violencia de género en la feria de Sevilla. Sobre las 04.25 horas, un agente de la Policía Local trasladó a la víctima al centro de primeros auxilios de Cruz Roja, informó el Consistorio. Presentaba signos de haber sufrido una agresión.

La menor fue examinada por el personal médico del dispositivo, que, tras su valoración, decidió trasladarla a un centro hospitalario de acuerdo con el protocolo VioGén. La chica estuvo acompañada por su madre durante todo el proceso.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.

17 mujeres asesinadas por violencia de género

En lo que va de año, el Ministerio de Igualdad ha elevado a 17 las mujeres asesinadas este 2026 por violencia de género y, de nueve del total de asesinatos, no contaban con denuncia previa. En cuatro de ellos, el presunto agresor se suicidó tras cometer los hechos. Se han registrado las peores cifras de víctimas desde 2020, y ascienden a 1.358 las asesinadas desde 2003.

Según los datos, Andalucía cuenta con el mayor número de casos, siendo cuatro. Le siguen Aragón y la Comunidad Valenciana con dos asesinatos cada una. Por su parte, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Galicia, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha cuentan con un caso en cada comunidad autónoma.

En caso de sufrir una agresión por violencia de género, saben que pueden llamar al 016. No deja rastro en la factura del teléfono, pero sí tiene que borrarse del listado de llamadas.

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