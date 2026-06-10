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Agresión sexual

Detenida una profesora de Jaén por la presunta agresión sexual a un alumno menor de edad

La docente, de 35 años, ha sido suspendida cautelarmente de empleo y sueldo y permanece en libertad provisional con orden de alejamiento del estudiante.

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Elena Álvarez
Publicado:

Una profesora de un instituto de Educación Secundaria de Jaén ha sido detenida por la Policía Nacional como presunta autora de un delito de agresión sexual sobre un alumno menor de edad con el que, según la investigación, habría mantenido una relación de carácter sentimental y sexual iniciada cuando el joven tenía 14 años.

La investigación, asumida por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Jaén, se inició tras la denuncia presentada por el padre del menor el pasado 22 de mayo. Según trasladó a los agentes, durante las semanas previas había observado un cambio significativo en el comportamiento de su hijo, que había abandonado sus actividades extraescolares habituales, mostraba conductas de aislamiento, un elevado estado de nerviosismo y recibía llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada. Además, llegó a ausentarse del domicilio familiar durante un fin de semana completo.

Entre los indicios que despertaron las sospechas de la familia figuraba un reloj recibido por el menor como regalo de cumpleaños, cuyo valor consideraban elevado en relación con la situación económica familiar. El progenitor también manifestó haber identificado la voz de una mujer adulta, a la que reconoció como una profesora del centro, durante algunas conversaciones telefónicas mantenidas por su hijo. Asimismo, señaló que varias personas de su entorno le habían comunicado haber visto al menor acompañado por una mujer de mayor edad en una localidad costera.

De inmediato el Instituto activó los protocolos internos

Tras tener conocimiento de estos hechos, la dirección del instituto activó de forma inmediata sus protocolos internos y adoptó medidas cautelares para evitar el contacto directo entre la docente y el estudiante.

Fuentes policiales han informado de que las diligencias desarrolladas permitieron recabar declaraciones y otros elementos que llevaron a los investigadores a concluir que existían indicios suficientes para proceder a la detención de la profesora.

La mujer, natural de Jaén y de 35 años de edad, tras ser arrestada el pasado 8 de junio fue puesta a disposición de la autoridad judicial. El juzgado ha acordado su libertad provisional sin fianza mientras continúa la instrucción del caso, imponiéndole como medidas cautelares la prohibición de comunicarse con el menor y una orden de alejamiento respecto al mismo.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, tras recibir la correspondiente notificación judicial que establece dichas medidas cautelares, ha acordado la suspensión provisional de empleo y sueldo de la docente mientras se desarrolla el procedimiento judicial.

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