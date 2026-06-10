La madre del bebé maltratado en Barcelona confesó que se estaba planteando echar de casa a su marido: "Es un manazas"

El pasado 18 de marzo, los padres de un bebé fueron detenidos en Barcelona acusados de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual. El niño tenía poco más de un mes de vida y presentaba las lesiones le dejarán secuelas para siempre. La plaza número 1 de la sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona decretó la prisión provisional preventiva comunicada y sin fianza para el padre y la madre. El hombre, de 42 años, continúa en prisión, mientras que la mujer, de 43, quedó en libertad provisional el pasado mes de mayo con medidas cautelares

Este miércoles, dos amigas de la madre han declarado ante el juez que la mujer les confesó que se "estaba planteando echar de casa" a su marido, porque "no le gustaba como trataba" al niño. Las amigas también han comentado que percibieron la tristeza de la madre durante el embarazo y el nacimiento del pequeño. El menor está ahora bajo tutela de la Generalitat con una familia de acogida, después de que ingresara en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el mismo centro en el que trabajaba la madre como enfermera cuando se produjeron los hechos.

Un grupo de WhatsApp, la clave de la investigación

Fue el 9 de marzo cuando la madre escribió mediante un grupo de WhatsApp a las dos amigas quejándose por el comportamiento de su marido con el bebé, aunque en ningún momento habló de malos tratos. Una semana después, el 13 de marzo, el niño tuvo que ingresar en urgencias, aunque el menor presentaba ya heridas de evolución. Tras ser detenida, la madre llamó a las amigas para que le dijeran qué había escrito exactamente en ese mensaje concreto del día 9 de marzo, puesto que su móvil había sido intervenido por los Mossos d'Esquadra para su análisis.

Las dos amigas han testificado que "la pareja no iba bien" y que ella se quejaba mucho del trato de él hacia ella. Además, han explicado que la mujer estaba mucho más involucrada y era "más persistente" ante la idea de un embarazo, algo que él no tenía tan claro. No obstante, ambas han dicho no entender por qué la madre llevó a su hijo por un periplo de hospitales antes de su ingreso en urgencias de Vall d'Hebron aunque la mujer nunca llegó a manifestar a sus amigas los motivos.

Es "un manazas" con el bebé

También ha acudido este miércoles a testificar una vecina de la pareja, quien ha explicado que, el 4 de marzo, en el rellano de la escalera y en una conversación informal, la madre comentó, en presencia de su marido: Es "un manazas" con el bebé, "no se da cuenta de las manazas que tiene", comentarios ante los cuales el padre no se ofendió, según han explicado fuentes jurídicas a EFE.

La trabajadora social del Vall d'Hebron que medió con la pareja cuando se activaron los protocolos por malos tratos ha explicado que los padres no dieron ninguna explicación sobre las causas de las lesiones que tenía al bebé y que, al contrario, mostraron un "creciente enfado cuando vieron que se les estaba cuestionando".

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