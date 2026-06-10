La sorpresa que los pilotos tenían preparada para el papa León XIV

Todavía con una sonrisa en la boca y con el rostro de seguir en "una nube" Noticias de la Mañana ha entrevistado a Ángela Hernández, la copiloto de vuelo que este martes llevó al papa León XIV de Madrid a Barcelona. "Todavía no he aterrizado los sentimientos, lo que ha significado para mí. Estamos todavía en una nube, ha sido una experiencia única e inolvidable".

Antes de que el avión de Iberia aterrizase en la ciudad condal ya teníamos la imagen del pontífice sentado en la cabina con los pilotos y dialogando distendidamente. Compartiendo risas comentaron el 'golazo' que se marcó en el Santiago Bernabéu y confesaron aficiones futbolísticas. Ahora Ángela nos cuenta la sorpresa que le habían preparado para este viaje.

"En la entrada al avión le invitamos a estar en la cabina del comandante Pablo para tener la oportunidad de despegar con nosotros". León XIV dijo que sí, es más, les confesó que "había sido su primera vez. Había aterrizado otras veces, pero nunca había despegado, con lo cual, un evento histórico también para nosotros".

Lo cierto es que ese no era el plan previsto. "Los planes eran al contrario, que aterrizase con nosotros, pero cuando dijo que sí a despegar en cabina todo se dio la vuelta. Ese es nuestro día a día, las cosas no siempre salen como están planificadas, pero estamos preparados para afrontar cualquier tipo de cambio que se de. No pudo aterrizar en cabina para ver desde cerca la Sagrada Familia, pero seguro que desde la parte de atrás pudo tener el acceso porque el control de Barcelona nos bajó lo máximo posible y las vistas eran espectaculares".

Preguntada sobre cómo se prepara un vuelo con el papa, la copiloto explica: "Para nosotros la preparación del vuelo a nivel técnico ha sido exactamente igual. Nosotros preparamos con la máxima seguridad cada uno de los vuelos" aunque sí reconoce que "a nivel personal se trata de una forma diferente. El protocolo que había alrededor era inmenso, teníamos que contar en todo momento con el protocolo de Vaticano. No podíamos hacer realmente todo lo que nos hubiera gustado".