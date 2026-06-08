Un perro ataca a un niño, a su madre, a su abuela y le arranca un trozo de oreja a la mujer que lo paseaba en Alicante

Un perro de raza potencialmente peligrosa ha atacado a un niño de cuatro años, a su madre y su abuela y le ha arrancado el trozo de una oreja a la mujer que paseaba al perro en el municipio de Elda, Alicante.

La Policía Nacional ha precisado que los hechos ocurrieron el pasado viernes por la tarde en la localidad. La mujer que iba paseando al perro fue quien, en principio, sufrió las peores consecuencias del ataque.

Trasladados al hospital

La mujer que paseaba al perro no era la propietaria y, tras las heridas sufridas, fue trasladada al Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante para someterse a una operación para tratar de reconstruirle parte de la oreja dañada por el can.

Otras tres personas se vieron afectadas en el suceso. Una madre, un niño de cuatro años su abuela, estaban paseando cuando el perro les atacó. Los tres han sido ingresados en el Hospital General Universitario de Elda para recibir atención sanitaria por las lesiones que sufrieron durante el ataque.

Por el momento no hay más información sobre el estado de las cuatro personas afectadas por el ataque de este perro ni del motivo por el que el perro se descontroló atacando a la persona que lo paseaba, la cual no era su dueña, y a otras tres personas, entre ellas un niño pequeño, que pasaban por la zona.

Las autoridades confirmaron que la peor parte le tocó a la mujer que paseaba al perro, de raza peligrosa, a la cual le tuvieron que reconstruir la oreja, pero no han explicado las medidas adoptadas hacia el animal y de quién pertenecía la custodia en realidad.

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