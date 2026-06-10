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Los móviles y redes sociales se consideran como la nueva droga del siglo XXI

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la plataforma Control Z han firmado un acuerdo de colaboración destinado a concienciar sobre los riesgos asociados al uso excesivo de las pantallas y promover un entorno digital más seguro para niños y adolescentes.

La plataforma control Z y la Federación Española de Municipios y Provincias se han unido

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la plataforma Control Z firman un acuerdo de colaboración | Antena 3 Noticias

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Marta Cidancha
Publicado:

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la plataforma Control Z han firmado un convenio de colaboración para ayudar a prevenir los problemas que puede causar el uso excesivo de las pantallas entre los más jóvenes. El acuerdo fue firmado por la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, y la directora de Control Z, Mar España.

Con esta iniciativa, ambas organizaciones quieren dar a conocer los efectos negativos que el abuso de móviles, tabletas y otros dispositivos puede tener en la salud física y mental de niños y adolescentes. Además, ofrecerán consejos y recomendaciones para que las familias puedan fomentar un uso más equilibrado de la tecnología.

Entre las medidas previstas se encuentra la difusión del Plan Digital Familiar, elaborado por la Asociación Española de Pediatría y respaldado por distintas sociedades médicas. También se promoverá el Pacto Social impulsado por Adolescencia Libre de Móviles, que recomienda retrasar la entrega del primer smartphone hasta los 16 años.

García Pelayo ha afirmado que el objetivo no es estar en contra de las nuevas tecnologías, sino promover un uso saludable de las mismas

El convenio incluye además la puesta en marcha de actividades sin pantallas y la creación de espacios donde los jóvenes puedan disfrutar de alternativas de ocio más saludables. Asimismo, se organizarán talleres dirigidos tanto a familias como a adolescentes para enseñar un uso responsable de las nuevas tecnologías.

David Ezpeleta, vicepresidente de la Asociación Española de Neurología, también ha participado y ha recordado que el uso problemático de las redes sociales entre adolescentes europeos ha aumentado en los últimos años y que muchos jóvenes presentan riesgo de desarrollar problemas relacionados con los videojuegos.

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