Vídeo: cuatro heridos leves tras un accidente en una atracción del Real de la Feria de Abril de Sevilla

Cuatro personas han resultado heridas de carácter leve este sábado tras un accidente registrado en la atracción Steel Max, situada en la calle del Infierno del Real de la Feria de Abril de Sevilla, en Sevilla.

Según ha informado el servicio de Emergencias Sevilla del Ayuntamiento a través de sus redes sociales, el suceso tuvo lugar en torno a las 20:20 horas, momento en el que se produjo el incidente que dejó a cuatro personas afectadas.

Todas ellas fueron atendidas en un primer momento en el lugar por los servicios sanitarios desplazados hasta la zona. Posteriormente, dos de los heridos —los que se encontraban en el interior de la atracción en el momento del accidente— fueron trasladados a un centro hospitalario para una valoración más exhaustiva.

Tras lo ocurrido, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Sevilla procedieron al precinto de la atracción como medida preventiva, mientras que la zona quedó acotada para garantizar la seguridad de los asistentes.

En el operativo también participaron miembros de Protección Civil y de la Policía Local de Sevilla, que se encargaron de inspeccionar la documentación de la instalación y coordinar la intervención junto al resto de servicios de emergencia.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente en una de las zonas con mayor afluencia de público durante la feria.

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