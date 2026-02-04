Se interrumpe la circulación de los trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera por desprendimiento de tierras en Álora

La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera permanece interrumpida desde primera hora de este miércoles debido a un desprendimiento de tierras registrado a la altura de la localidad malagueña de Álora.

Según informa Adif en sus redes sociales, la interrupción de la circulación de Alta Velocidad en el tramo entre Málaga y Antequera se registra desde las 07:30 horas y se ha "movilizado al personal necesario para restablecer la circulación lo antes posible".

Adif ya había informado antes Adif de retrasos en los trenes de Alta Velocidad con origen y destino Málaga debido a una incidencia que afecta a los sistemas de electrificación en el entorno de Álora.

La circulación entre Antequera Santa Ana y Granada también está interrumpida

La circulación en el tramo de Alta Velocidad que conecta la estación de Antequera Santa Ana con Granada también permanece interrumpida por condiciones meteorológicas adversas entre la bifurcación de Tocón y Loja, en la provincia granadina.

Los maquinistas reclaman cambios en el sector ferroviario

El sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf reclama cambios inmediatos en el sector, que se escuchen sus demandas y reportes acerca de las potenciales incidencias y ven desafortunado que tengan que pasar accidentes como el de Adamuz para que se escuche a los trabajadores ferroviarios.

En el acto de protesta que mantuvieron este martes frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf, Diego Martín, insistía en que el sector quiere cambios inminentes y medidas que prevengan cualquier tipo de riesgo en el transporte ferroviario.

