sociedad
Sucesos

Temporal de Andalucía

La borrasca Leonardo deja en Andalucía estanterías de supermercados completamente vacías: "Se ha arrasado con todo"

Situación extrema en Andalucía por la borrasca Leonardo que hoy vive su jornada más peligrosa.

Imagen de un supermercado Edeka con las estanterías vacíasRedes Sociales

Miriam Vázquez
Publicado:

La borrasca Leonardo ha dejado en Andalucía imágenes que no se veían desde la pandemia del coronavirus: supermercados arrasados. El temporal entra en su fase más peligrosa en la comunidad andaluza. Se han suspendido las clases en toda la comunidad, excepto en Almería, y se recomienda el teletrabajo y no salir de casa en la medida de lo posible. Por ello, la población se ha preparado y la consecuencia es la imagen de supermercados vacíos. Son muchos los que han decidido hacerse con provisiones y han dejado estanterías completamente vacías.

La UME ha comenzado a construir un muro de contención usando maquinaria pesada en la zona de Los Frailes, en Sevilla. Evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios es una de las recomendaciones ante las peores horas de la borrasca Leonardo. Este miércoles va a ser el peor día. De momento, son ya más de 3.000 personas las desalojadas de las zonas inundables de Cádiz, Jaén y Málaga.

