Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 4 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Preocupación máxima en Andalucía por la situación crítica que se vive en la comunidad a causa de la borrasca Leonardo. Cádiz y Málaga están en alerta con avisos rojos. Pueden caer hasta 150 litros por metro cuadrado.

Andalucía, en alerta por la borrasca Leonardo

Más de 3.000 personas han sido desalojadas de manera preventiva en las zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga. Es una evacuación preventiva ante la posible crecida de ríos por las intensas lluvias. Las clases se han suspendido en toda la comunidad, excepto en Almería y se recomienda el teletrabajo. La UME ya está desplegada en Andalucía. Hay más de 40 carreteras cortadas y los alcaldes piden a sus vecinos que extremen la precaución y no salgan de casa salvo que sea estrictamente necesario.

Óscar Puente se reúne con los sindicatos

Óscar Puente se reúne hoy con los sindicatos con el objetivo de frenar la huelga de trenes convocada para el 9, el 10 y el 11 de febrero. El ministro llega a la reunión tras pasar por el Congreso donde defendió su gestión y ha culpado a los gobiernos del PP de la falta de inversión. También ha esquivado la autocrítica por el funcionamiento de los Rodalies que siguen a medio gas.

Junts dice no al decreto del escudo social

Junts dice no al decreto del escudo social que incluye las medidas 'antidesahucios'. Se le complica y mucho al Gobierno su aprobación y eso que lo había negociado con el PNV. Quedan fuera los pequeños propietarios. Esa parte se ha enfadado a Podemos y parece que, por motivos opuestos, tampoco convence a los de Puigdemont.

Día Mundial contra el cáncer

Hoy se celebra el día mundial contra el cáncer. El objetivo es concienciar sobre la enfermedad y fomentar su prevención. El cáncer se ha convertido en la primera causa de muerte en nuestro país. Por eso es muy importante invertir en investigación y estudios que ayuden a avanzar para combatir la enfermedad.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿Cómo se controlará el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales? Las claves de la medida anunciada por Sánchez

AMPA valencianas creen "necesario" regular el acceso de menores a redes sociales y educar en competencias digitales

Publicidad

Sociedad

Un tren AVE en la estación

Se interrumpe la circulación de los trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera por desprendimiento de tierras en Álora

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

Accidente en la M-30 de Madrid

Tres heridos tras chocar un turismo contra un camión en la M-30 de Madrid

Imagen de archivo de un hombre fumando.
Cáncer

Casi cuatro de cada 10 casos de cáncer podrían prevenirse siendo la causa más evitable el tabaquismo

Imagen de un supermercado Edeka con las estanterías vacías
Temporal de Andalucía

La borrasca Leonardo deja en Andalucía estanterías de supermercados completamente vacías: "Se ha arrasado con todo"

Efemérides de hoy 4 de febrero de 2026: Se inaugura la T4
Efemérides

Efemérides de hoy 4 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 4 de febrero?

Consulta las efemérides de hoy 4 de febrero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Una ambulancia del Summa 112.
Sucesos

Investigan si la agresión a una mujer en Sevilla la Nueva fue una equivocación por ajuste de cuentas

La mujer fue atacada con líquido por dos desconocidos, provocándole quemaduras en el 40% de su cuerpo.

Javier Bardají y Olga Sánchez

Atresmedia y la Fundación AXA renuevan hasta el año 2032 su alianza por el compromiso social

AMPA valencianas creen "necesario" regular el acceso de menores a redes sociales y educar en competencias digitales

¿Cómo se controlará el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales? Las claves de la medida anunciada por Sánchez

Garantizada "al 100%" la reubicación de los niños de la guardería de Algemesí cuya propietaria fue detenida por maltrato

Las imágenes grabadas por dos empleadas revelan golpes, zarandeos y encierros a menores en una guardería de Algemesí

Publicidad