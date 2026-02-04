Noticias de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

Preocupación máxima en Andalucía por la situación crítica que se vive en la comunidad a causa de la borrasca Leonardo. Cádiz y Málaga están en alerta con avisos rojos. Pueden caer hasta 150 litros por metro cuadrado.

Andalucía, en alerta por la borrasca Leonardo

Más de 3.000 personas han sido desalojadas de manera preventiva en las zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga. Es una evacuación preventiva ante la posible crecida de ríos por las intensas lluvias. Las clases se han suspendido en toda la comunidad, excepto en Almería y se recomienda el teletrabajo. La UME ya está desplegada en Andalucía. Hay más de 40 carreteras cortadas y los alcaldes piden a sus vecinos que extremen la precaución y no salgan de casa salvo que sea estrictamente necesario.

Óscar Puente se reúne con los sindicatos

Óscar Puente se reúne hoy con los sindicatos con el objetivo de frenar la huelga de trenes convocada para el 9, el 10 y el 11 de febrero. El ministro llega a la reunión tras pasar por el Congreso donde defendió su gestión y ha culpado a los gobiernos del PP de la falta de inversión. También ha esquivado la autocrítica por el funcionamiento de los Rodalies que siguen a medio gas.

Junts dice no al decreto del escudo social

Junts dice no al decreto del escudo social que incluye las medidas 'antidesahucios'. Se le complica y mucho al Gobierno su aprobación y eso que lo había negociado con el PNV. Quedan fuera los pequeños propietarios. Esa parte se ha enfadado a Podemos y parece que, por motivos opuestos, tampoco convence a los de Puigdemont.

Día Mundial contra el cáncer

Hoy se celebra el día mundial contra el cáncer. El objetivo es concienciar sobre la enfermedad y fomentar su prevención. El cáncer se ha convertido en la primera causa de muerte en nuestro país. Por eso es muy importante invertir en investigación y estudios que ayuden a avanzar para combatir la enfermedad.

