Casi cuatro de cada 10 casos de cáncer podrían prevenirse siendo la causa más evitable el tabaquismo

Este miércoles se celebra es el día mundial contra el cáncer. Una jornada cuyo objetivo es concienciar sobre la enfermedad y fomentar su prevención. El cáncer se ha convertido en la primera causa de muerte en nuestro país. Por eso es muy importante invertir en investigación para combatir la enfermedad.

Según un estudio, casi cuatro de cada diez casos de cáncer en el mundo están vinculados a causas que pueden prevenirse y que van desde el consumo de tabaco y alcohol al sobrepeso y la inactividad física, la contaminación, la radiación ultravioleta o ciertas infecciones, según un estudio difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estos son los datos del último estudio sobre esta enfermedad dirigido por la OMS en colaboración con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.

Con datos recogidos en 185 países sobre 36 tipos de cáncer, la investigación señala que 7,07 millones de casos diagnosticados en 2022 -un 37,8 % del total de ese año, que fueron 18,7 millones- podrían haberse prevenido.

El tabaquismo es el responsable de un 15% de los casos

De todos los casos se observó que la causa evitable más frecuente era el tabaquismo, responsable de un 15% de los casos (3,3 millones). Las infecciones (un 10 % de los casos, 2,2 millones) y el consumo de alcohol (3 %, 700.000 casos) le siguen en esta clasificación de causas prevenibles, según el estudio, que se publica en la revista Nature Medicine.

Los tipos de cáncer más prevenibles

La mitad de los casos prevenibles pertenece a tres tipos de cáncer, el de pulmón, el de estómago y el cervical o de cuello uterino, estando ligado el primero de éstos al tabaco y la contaminación y los otros dos a infecciones, el estomacal a la bacteria Helicobacter pylori y el cervical al virus del papiloma humano (HPV).

"Se trata del primer análisis global que muestra en qué medida el riesgo de cáncer proviene de causas que podemos evitar y, examinando patrones en diferentes países y grupos demográficos, podemos dar a gobiernos e individuos información específica para lograrlo", destacó al presentar el estudio uno de sus autores, André Ilbawi, responsable de equipo de control del cáncer en la OMS.

El consumo de ultraprocesados aumenta las posibilidades de muerte en caso de sufrir un cáncer

Tal y como establece otro estudio, los supervivientes de un cáncer y que consumen mayor cantidad de alimentos ultraprocesados como parte de su dieta pueden tener un riesgo significativamente mayor de muerte por todas las causas, en especial de nuevo por esa enfermedad, según un estudio.

“Lo que las personas comen después de un diagnóstico de cáncer puede influir en la supervivencia, pero la mayoría de las investigaciones se han centrado en los nutrientes y no en el grado de procesamiento de los alimentos”, señaló Maria Laura Bonaccio, del Instituto Neurológico Mediterráneo en Italia.

Las sustancias utilizadas en el procesamiento industrial de los alimentos pueden interferir en los procesos metabólicos, alterar la microbiota intestinal y favorecer la inflamación, agregó Bonaccio, una de las firmantes del artículo.

