Las imágenes grabadas por dos empleadas revelan golpes, zarandeos y encierros a menores en una guardería de Algemesí

Una mujer de 55 años de edad, dueña de una guardería en Algemesí, Valencia, ha sido detenida por presuntos malos tratos y tratos denigrantes a menores. La detención se produjo el viernes pasado por la tarde, tras la denuncia de dos trabajadoras del propio centro. Los archivos adjuntos a la denuncia han sido claves para esta detención. En las imágenes se puede ver a la acusada golpeando, zarandeando y encerrando a los menores de entre nueve meses y tres años de edad en cuartos sin vigilancia.

Ese mismo día, la propietaria pasó a disposición judicial. El juez ha acordado libertad provisional con medidas cautelares. La denunciada tiene prohibido acudir al centro durante la causa judicial, comunicarse y acercarse a los menores y desempeñar cualquier actividad laboral relacionada, sea retribuida o no. El centro permanece cerrado y la cuenta en redes sociales ha sido desactivada.

Sorpresa entre las familias

Las familias afectadas, atónitas ante los hechos, serán citadas en los próximos días por la Policía para visionar los vídeos y denunciar si así lo consideran. Por el momento, al equipo de Antena 3 Noticias le consta que los padres de los menores matriculados han optado por guardar silencio por recomendación de sus abogados. Las empleadas que decidieron dar un paso al frente para acabar con esta situación, se encuentran afligidas y afectadas psicológicamente tras haber sido testigos de estos tratos durante el tiempo que han filmado en el interior con el objetivo de presentarlos a la Policía.

El colegio infantil llevaba más de 30 años abierto y algunos vecinos del municipio valenciano han manifestado su poca estupefacción ante los hechos. Muchos de ellos, residentes del mismo edificio, aseguran haber visto escenas duras y haber oído algunos días muchos gritos. A pesar de ello, nunca denunciaron porque reconocen no haber sido conocedores de todo lo que supuestamente ocurría en el interior. Belén, por otro lado, cuenta que llevó a su hijo hace 20 años y tan solo duró unas semanas. El testimonio explica que vio cómo su hijo de un año lloraba desconsoladamente de cara a la pared y prefirió buscar otra guardería. Un matrimonio de la misma finca agradece y pone en valor la decisión de las trabajadoras que han decidido interponerse y califican a la dueña como "persona problemática". Sin embargo, otra señora sorprendida dice que sus nietos fueron hace tiempo y que jamás tuvieron ningún problema.

El Ayuntamiento de Algemesí está en coordinación con la Dirección Territorial de Educación, a través de la inspección educativa para garantizar el servicio educativo y dar respuesta a las personas implicadas y a las familias afectadas. La noticia ha causado gran revuelo y ha generado indignación entre los habitantes de Algemesí.

