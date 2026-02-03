Suspendidas las clases presenciales en Andalucía este miércoles por el temporal

La Junta de Andalucía ha notificado la suspensión de las clases presencialesen Andalucía, excepto en Almería, este miércoles por el temporal y la llegada de la borrasca Leonardo. Los colegios e institutos estarán cerrados, aunque las clases se harán de forma telemática.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo ha anunciado en su comparecencia al término de la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, que ha estudiado en Sevilla las previsiones meteorológicas con la presencia de representantes de todas las administraciones. Moreno ha precisado que "en este momento" las condiciones climáticas en Almería "no recomiendan que se tengan que suspender las clases porque no hay en principio fuertes precipitaciones ni tampoco fuertes vientos que pudiesen suponer un peligro".

Aún así, señala que esta provincia va a estar "en evaluación" durante todo el día y podría ser que se incorporase a la suspensión de las clases presenciales.

Recomendación a las universidades

Por otro lado, la Junta ha extendido esta medida, en este caso como recomendación, a la universidad, que según ha recordado Moreno, "tiene autonomía en la organización de su actividad, por lo que serán ellas las que decidan si imparten clases de manera telemática o presencial".

La borrasca Leonardo

La borrasca Leonardo ha comenzado a dejar su sello este martes con intensas lluvias en Galicia, Andalucía y Sistema Central, fenómenos costeros significativos en Galicia y crecidas importantes de ríos, inestabilidad que se prolongará al menos hasta el jueves y que el miércoles pondrá en aviso rojo por "peligro extraordinario" a Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga).

Por su parte, Andalucía va a elevar la situación operativa de emergencias hasta el nivel 2, que supone la incorporación de "medidas excepcionales" de otras administraciones, ante un fenómeno meteorológico "complejo" con riesgo de inundaciones, ha anunciado el presidente andaluz, Juanma Moreno.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que en Grazalema y Ronda las lluvias serán muy abundantes y se pueden acumular más de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas y más de 200 en 24 horas.

