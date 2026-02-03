Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Andalucía

Suspendidas las clases presenciales en Andalucía este miércoles por el temporal

Almería es la única zona en la que no se adopta la medida, aunque va a estar "en evaluación" durante todo el día.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno

Suspendidas las clases presenciales en Andalucía este miércoles | EFE

Publicidad

La Junta de Andalucía ha notificado la suspensión de las clases presencialesen Andalucía, excepto en Almería, este miércoles por el temporal y la llegada de la borrasca Leonardo. Los colegios e institutos estarán cerrados, aunque las clases se harán de forma telemática.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo ha anunciado en su comparecencia al término de la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, que ha estudiado en Sevilla las previsiones meteorológicas con la presencia de representantes de todas las administraciones. Moreno ha precisado que "en este momento" las condiciones climáticas en Almería "no recomiendan que se tengan que suspender las clases porque no hay en principio fuertes precipitaciones ni tampoco fuertes vientos que pudiesen suponer un peligro".

Aún así, señala que esta provincia va a estar "en evaluación" durante todo el día y podría ser que se incorporase a la suspensión de las clases presenciales.

Recomendación a las universidades

Por otro lado, la Junta ha extendido esta medida, en este caso como recomendación, a la universidad, que según ha recordado Moreno, "tiene autonomía en la organización de su actividad, por lo que serán ellas las que decidan si imparten clases de manera telemática o presencial".

La borrasca Leonardo

La borrasca Leonardo ha comenzado a dejar su sello este martes con intensas lluvias en Galicia, Andalucía y Sistema Central, fenómenos costeros significativos en Galicia y crecidas importantes de ríos, inestabilidad que se prolongará al menos hasta el jueves y que el miércoles pondrá en aviso rojo por "peligro extraordinario" a Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga).

Por su parte, Andalucía va a elevar la situación operativa de emergencias hasta el nivel 2, que supone la incorporación de "medidas excepcionales" de otras administraciones, ante un fenómeno meteorológico "complejo" con riesgo de inundaciones, ha anunciado el presidente andaluz, Juanma Moreno.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que en Grazalema y Ronda las lluvias serán muy abundantes y se pueden acumular más de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas y más de 200 en 24 horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Herida muy grave una mujer con huesos rotos y quemaduras tras sufrir una agresión en su casa de Sevilla la Nueva, Madrid

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112

Publicidad

Sociedad

Rescate en Chiclana

Un complicado rescate en Chiclana: cuatro personas atrapadas por la crecida repentina del río Iro

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno

Suspendidas las clases presenciales en Andalucía este miércoles por el temporal

Presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Angela Claverol

La Fiscalía de Andalucía archiva las denuncias de cribado de cáncer de mama al no haber indicio penal de altos cargos

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 3 de febrero de 2026

Inundaciones en Jerez.
Temporal

Vecinos desalojados de Jerez denuncian saqueos de dinero, joyas y relojes en sus viviendas inundadas

Rafael Escudero
Accidentes ferroviarios

Rafael Escudero, sobre la situación ferroviaria en España: "Son las consecuencias de años con políticas erróneas"

El portavoz de SEMAF analiza en las Noticias de la Mañana de Antena 3 Noticias la actualidad de la situación ferroviaria en nuestro país.

Tren de Rodalies
Tráfico ferroviario

Una nueva incidencia de Adif paraliza por completo el servicio de Rodalies en Barcelona

La incidencia ha tenido lugar en el Centro de Tráfico Centralizado de Adif en Barcelona y ha sido comunicada a los pasajeros por los servicios de megafonía.

Revuelta de Toledo

Efemérides de hoy 3 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 3 de febrero?

Vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca

La justicia considera como accidente laboral las secuelas que sufre una docente catalana por una vacuna defectuosa contra el covid

Imagen de los diez delincuentes más buscados tras la detención de Julio Herrera Nieto

Detienen a Julio Herrera Nieto, uno de los diez delincuentes más buscados, por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas

Publicidad